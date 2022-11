Thomas Vermaelen opgelicht door zijn getuige, Kevin De Bruyne door zijn tweede vader: hoe Rode Duivels voor miljoenen bedrogen werden

Rode Duivels “Duivels kregen workshop over ‘do's-and-don'ts’ in Qatar”: bond reageert op nieuws dat spelers­vrou­wen welkom zijn op WK

Extra stimulans om de tweede groepsmatch tegen Marokko op het WK voetbal tot een goed einde te brengen. Erna mogen de Rode Duivels hun partners, kinderen en ouders verwelkomen in het Hilton Salwa Beach Resort, de Belgische uitvalsbasis in Qatar aan de Perzische Golf. Ze mogen er ook de nacht doorbrengen. De kosten voor vlucht en transport ter plaatse zijn wel voor eigen rekening: de bond legt geen charter in. Het is voorlopig het enige familiale bezoekmoment dat op de planning staat. Marketingdirecteur Manu Leroy: “Martínez ziet zijn spelers ook als mensen.”

19 oktober