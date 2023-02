Thomas Vermaelen niet in staf van Tedesco, bond zoekt andere rol

RODE DUIVELS EXCLUSIEF. Martínez vertelde Rode Duivels al na Marokko dat hij zou stoppen: “Dat was lastig, ik kreeg m’n emoties niet meer onder controle”

Roberto Martínez verraste iedereen op zijn persconferentie na het gelijkspel tegen Kroatië, en de WK-uitschakeling: “Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van de nationale ploeg.” In een exclusief interview met HLN en VTM Nieuws vertelt Martínez nu dat hij die beslissing al na de verloren wedstrijd tegen Marokko aan z’n groep meedeelde: “De spelers wisten dus in zekere zin dat het mogelijk de laatste wedstrijd was die ze voor mij zouden spelen.” Een boodschap die hem heel zwaar viel.