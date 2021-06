Thomas Vermaelen: “Geloof dat ik zeven matchen kan spelen”

Vermaelen speelde vorige zondag 45 minuten tegen Kroatië en verwacht wordt dat hij samen met Alderweireld en Vertonghen de defensie van de Rode Duivels zal vormen. Hij gelooft dat hij zijn niveau van het EK 2016 nog kan halen. “De coach beslist wie speelt. Dat kies ik niet. Ik vertrouw wel dat het kan. Enkele maanden geleden heb ik de Aziatische Champions League gespeeld, waar de rustperiodes nog korter waren. Ik heb hard gewerkt op fysiek en kwalitatief vlak om aan dat niveau te raken. Dus ik heb me wel gepusht. Dat is ook nodig. Anders zou de trainer me ook thuis hebben gelaten. Dat er mensen twijfelen aan mijn fysieke paraatheid? Twijfelaars zullen er altijd zijn. Het is geen motivatie om criticasters lik op stuk te geven. Leeftijd is een issue, blijkbaar. Blessuregevoeligheid ook. Maar ik probeer me gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK. Ik vind het wel jammer dat mensen conclusies trekken uit dingen die ze niet weten. Men mag me bekritiseren, maar ze moeten dan wel de juiste conclusies trekken.”