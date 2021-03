Thomas Meunier praat over de haatreacties na de tackle op Eden Hazard: “Dat dit effect heeft op mijn naasten, dat vind ik veruit het lastigste”

Maar het heeft Meunier ook tot andere inzichten gebracht wat betreft de sociale media. “Als ik er nu op terugkijk, stak ik daar veel te veel tijd in. Instagram, Twitter, ik zat er de hele tijd op. Wou altijd van alles op de hoogte zijn. De realiteit was dat dit contra-productief werkte. Zelfs op training heb ik me er eens op betrapt dat ik naar mijn gsm greep. Ook op mijn werkterrein kon ik het dus niet laten om er even naar te kijken. Toen heb ik wel tegen mezelf gezegd: 'Thomas, nu overdrijf je toch’.”

Via vrienden hoor ik het nog allemaal wel. Dan zeggen ze me ‘heb je dat artikel of die commentaar al gezien?’ Mij raakt dat absoluut niet, maar hen wel. En dat is veruit het lastigst.

De vele haatreacties die Meunier na die fel besproken tackle op Hazard te beurt vielen, deden en doen hem weinig tot niets. “Ik trek het me echt niet aan, zij die zomaar wat zeggen over mij... Ik ken ze niet, zij kennen mij niet en dan stopt het daar ook. Maar toch ben ik er me in verloren. Dan zat ik in de kleedkamer en nam ik mijn gsm om op een bericht te antwoorden. Dat kost je maar één minuut in je hoofd, maar in realiteit nam dat makkelijk 20 minuten in beslag. Dus ben ik gestopt met mensen te volgen. In mijn nieuwsfeed zit er nu niemand meer. Wat betekent dat als ik nu op Insta of Twitter kijk, ik er echt door ben op een halve minuut en die gsm weer kan wegsteken. Als profvoetballer is dat gewoon ook veel gezonder.”