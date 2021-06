Thomas Meunier: “Het voetbal is er nog niet klaar voor om als homoseksuele speler uit de kast te komen”

Rode DuivelsEen duel tegen titelverdediger Portugal in de achtste finales, is het meest waarschijnlijke scenario voor de Rode Duivels. Maar Thomas Meunier vreest geen enkel land. “We zijn klaar voor elke tegenstander.”

Door het uitvallen van Timothy Castagne is Thomas Meunier onze onbetwiste nummer één op de rechterwingback. “Ik vind het heel jammer voor Timothy”, vertelde Meunier op de persbabbel. “Ik stuurde hem na zijn operatie een berichtje en kreeg een vriendelijk antwoord. Het is spijtig dat zijn EK erop zit, maar ik was klaar om hem te vervangen.”

Meunier kreeg rust tegen Finland, Leandro Trossard was zijn vervanger op de rechterflank. “Hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan”, klonk het bij Meunier. “Op elke positie hebben we twee mogelijke titularissen. Onze groep is nu eenmaal heel sterk.”

Vanavond kennen de Rode Duivels hun opponent in de achtste finales. “We zijn klaar voor elke tegenstander. Zeker nu Axel, Eden en Kevin zijn teruggekeerd. Zij brengen toch iets extra’s”, luidt het. “Maar er zijn geen makkelijke ploegen op dit toernooi. Het EK winnen krijgt alleen maar meer waarde als je wint van die sterke landen.”

Volledig scherm © BELGA

Op de persconferentie lag een regenboogarmband naast Meunier. Een statement van de Belgen, nadat de UEFA verbood de Allianz Arena in regenboogkleuren te laten oplichten tijdens Duitsland-Hongarije. Zo deed Meunier ook z'n zegje over het holebidebat. “We zijn de 21ste eeuw. Het is tijd om iedereen te accepteren zoals ze zijn. Er zijn bepaalde mensen die borden zetten met ‘No to racism’, maar we moeten meer doen dan dat. We moeten het verschil maken.”

“Voor mij is dat belangrijk, iedereen mag z’n eigen mening hebben. Het is jammer, maar in voetbal is een ‘coming out’ niet zo vanzelfsprekend. Ik zou het afraden als een ploegmaat het zou willen doen. Niet dat ik het al heb meegemaakt, want ik heb nog nooit een homoseksuele speler in het voetbalmilieu ontmoet. Een ‘coming out’ zie je soms na een carrière, niet tijdens een carrière zoals in het American Football. De mentaliteit in het voetbal is nog niet zoals het hoort.”

