“This is major, groots”, zei Martínez. Een zwaar woord, maar voor één keer kan-ie niet genoeg overdrijven

Rode DuivelsHet moet ‘boenk’ erop zijn. De Rode Duivels kunnen zich richting WK geen valse start veroorloven. Maar voor u in een kramp schiet: we moeten ons “geen zorgen maken.”

Het wordt andermaal een uitzendinkje om naar uit te kijken, morgenavond op VTM.

We schrijven 23 maart voorafgaand aan een groot toernooi in de zomer, en tóch begint morgenavond aan Den Dreef, Leuven, ‘the journey’ richting WK 2022 in Qatar. In normale tijden zou Roberto Martínez nu uitsluitend moeten bidden dat zijn sterkhouders blessurevrij blijven richting EK, terwijl Kevin De Bruyne in Martin’s Red hoogstens zou moeten piekeren over zijn beleg op zijn boterham.

Het zijn evenwel geen normale tijden, en dus is het ook geen vrijblijvende interlandbreak. Verre van zelfs.

“This is major, groots”, omschreef de bondscoach op zijn persconferentie. Het is een zwaar woord, maar voor één keer kan-ie niet genoeg overdrijven.

In de veronderstelling dat na het EK de Belgische nationale ploeg er helemaal anders (lees: minder gerodeerd) kan uitzien - blijft Martínez op post, welke spelers zwaaien af? - is dit een cruciaal drieluik. De kiem voor een derde WK-deelname op rij moet nu gelegd worden. Enkel de groepswinnaar mag rechtstreeks naar Qatar, er zijn in totaal slechts acht kwalificatiematchen, waarvan de komende dagen al drie.

Je wilt de vijf WK-kwalificatiewedstrijden na het EK niet aanvatten met een achterstand van drie punten of meer, en wie weet zonder pakweg Martínez, Vertonghen, Vermaelen en - zeg nooit nooit - andere Edens.

Ga er dan maar aanstaan. Te vermijden, kortom.

Wij maken hier nu een groot ‘spel’ van, omdat dat onze job is, “en die respecteer ik”, glimlachte Kevin De Bruyne, maar hij laat zich alvast niet nerveus maken. “Maak jullie geen zorgen over de ingesteldheid of winnaarsmentaliteit van deze groep”, sprak KDB rustig. “De druk om te presteren is hier zelfs groter dan bij City, we beseffen dat dit drie duels van levensbelang zijn. Ach, als wij de tegenstanders respecteren - Wales is een lastige ploeg, met veel spelers uit de Premier League - en ons niveau halen, heb ik vertrouwen in een goeie afloop.”

Eenzelfde geluid bij Martínez: “De jongens zijn er klaar voor. We weten dat we op de afspraak moeten zijn.”

Dat moet gebeuren zonder Axel Witsel en Eden Hazard - “Jammer, al is het een kans voor anderen om op te staan”, wilde De Bruyne niet dramatiseren -, maar finaal mét Romelu Lukaku. “Blij dat ‘Rom’ erbij is”, is Martínez, die denkt dat zijn spits geen sancties moet vrezen bij zijn terugkeer in Italië. “Veiligheid was het belangrijkst. Uiteindelijk was het routine om hem hier te krijgen, we zijn deze situaties intussen gewoon. De tests waren uiteindelijk negatief en na alle procedures in Milaan was het toch mogelijk om af te reizen.”

“Romelu’s aanwezigheid maakt onze taak makkelijker”, vulde De Bruyne aan.

Om in dezelfde terminologie te blijven: wat de WK-opdracht makkelijker zou maken, is minstens zeven op negen halen.

“Het zijn drie vitale wedstrijden”, besloot de bondscoach. “Richting EK - we zullen zien waar we staan -, maar vooral met het oog op het WK.”

Team Belgium heeft het begrepen.

