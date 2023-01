Thierry Henry wil bondscoach van de Rode Duivels worden

Henry is sinds 2021 bezig aan zijn tweede termijn als assistent-coach van de Rode Duivels. Tussen 2016 en 2018 zat hij al in de staf, toen nog vooral in een ondersteunende rol. Daarna probeerde Henry het - zonder succes - als hoofdcoach van AS Monaco en het Canadese Montréal. Monaco ontsloeg hem na drie maanden. Bij Montréal stapte Henry zelf op na 29 matchen, waarvan hij er negen kon winnen en zestien verloor. Reden: hij wilde dichter bij zijn familie zijn. Zij wonen nu in Londen - gemakkelijk bereikbaar vanuit Brussel.

Een veelverdiener is Henry niet bij de voetbalbond. In z’n eerste periode kreeg hij zo’n 100.000 euro per jaar. Die centen gingen integraal naar het goede doel. De Fransman verdient veel meer aan zijn werk als analist. Sky betaalde hem ongeveer 5 miljoen euro per jaar voor zijn analyses. Nu werkt hij voor CBS, waar dat bedrag naar verluidt wel lager ligt.

Maar het mag duidelijk zijn dat Henry water bij de wijn zal moeten doen om ook als bondscoach aan de slag te geraken. Roberto Martinez verdiende - bonussen incluis - zo’n 3 miljoen euro per jaar. Martinez was ook technisch directeur. De volgende bondscoach zal zo goed als zeker in een lagere looncategorie vallen.

Dat zou Thierry Henry niet afschrikken. Volgens onze informatie heeft de ex-speler van Arsenal en Barcelona alleszins interesse in de job. Dat heeft hij de bondstop al informeel laten weten, zonder officieel te solliciteren.

‘On the record’ zijn Romelu Lukaku en Toby Alderweireld alvast positief over hem. De vraag is of die mening in de kleedkamer door iedereen gedeeld wordt. Henry dwingt respect af door zijn succesvolle verleden als speler. Zijn zelfvertrouwen is soms wel heel groot. En een deel van de spelerskern kan Henry ook niet zo goed inschatten als trainer. Deels omdat hij in z’n huidige rol hoofdzakelijk met de spitsen bezig is. Maar ook omdat zijn twee passages als hoofdtrainer van zo’n korte duur waren.

