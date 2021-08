Thierry Henry blijft tot het WK bij de Rode Duivels als assistent van Martínez

Na de derde plek van België op het WK in Rusland trad Henry in dienst van zijn vroegere club AS Monaco. Dat avontuur duurde echter slechts enkele maanden, waarna hij in november 2019 bij Montréal aan de slag ging in de Major League Soccer. In februari van dit jaar kondigde Henry onverwacht zijn vertrek uit Noord-Amerika aan. De oud-aanvaller wilde meer tijd bij zijn kinderen in Londen doorbrengen. Hij keerde ook terug bij de Duivels, in eerste instantie alleen voor het EK, maar de samenwerking wordt nu weer verlengd.