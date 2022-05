Thibaut Courtois past voor vierluik in Nations League, ook Jason Denayer huiswaarts

De koffer van zijn Porsche Panamera bleef dicht. In tegenstelling tot de andere Rode Duivels, eerder op de dag, zeulde Thibaut Courtois gisteravond op de parking van het Proximus Basecamp geen trolley met zich mee. Evenmin droeg hij een zakje slippers of schoendozen binnen. De doelman was met duidelijke intenties afgezakt naar Tubeke: een medische keuring en dan hopelijk snel weer weg. En hij kreeg zijn zin, want een ooggetuige zag hem gisteravond laat weer vertrekken. Het is enkel nog wachten op de officiële aankondiging van zijn forfait.

Van Roberto Martínez had hij maandag al de toestemming gekregen om later aan te komen dan de rest. Rond half acht in plaats van om 15 uur. Daar was een goeie reden voor. Omstreeks halfvier had de lokale televisie, TVL, hem en zijn Mishel op beeld vastgelegd op het domein van Alden Biezen. Hij was er getuige op het burgerlijk huwelijk van zijn jonge broer, Gaetan. Een trouw waar hij het eerste deel van had moeten missen door de feestelijkheden na de Champions Leaguetriomf. Omstreeks zes uur liet hij de familie, zijn maatpak en zijn vriendin in Limburg achter om zich bij de nationale ploeg aan te melden.

Een overbodige check-up, zo bleek. Want bij de Rode Duivels kennen ze al een tijdje de ongemakken van Courtois. “Lieven Maesschalck is op de hoogte”, zei hij bij het binnenrijden. Sinds 15 september 2021, de Champions Leagueconfrontatie tegen Inter, sukkelt hij met pubalgie. Een sluimerende pijn in de liesstreek waar hij nooit vanaf is geraakt. Spelen doet hij sindsdien regelmatig met pijnstillers. Met speciale oefeningen heeft hij de kwetsuur de voorbije maanden onder controle proberen houden - met het einde van het seizoen als richtpunt.

Na de uren kwam een kinesist langs voor extra behandelingen en sessies om de spieren errond te verstevigen. De blessure verergerde niet, maar de pijn flakkerde de voorbije weken wel weer door een hogere trainingsbelasting. Het sein voor de staf van Real Madrid om in te grijpen. Al enkele weken geleden raadden ze hem aan om na de Champions Leaguefinale een periode met meer rust en minder trainingsintensiteit in te lassen. Op vakantie zal hij een revalidatiespecialist mee nemen om hem te begeleiden.

Geen risico’s

Courtois zelf wil zo snel mogelijk van de pijn af. Ook in de Champions Leaguefinale speelde hij op pijnstillers. De blessure weerhield hem er niet van om de match van zijn leven te spelen. Maar liever neemt hij geen risico’s. Niet tegen Nederland, op een uitverkochte Heizel. Niet tegen Polen. Niet tegen Wales. Hij had graag gespeeld, maar niet ten koste van de toekomst. Vandaar dat hij op begrip rekent van bondscoach en publiek.

“Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten”, zei Courtois na zijn triomf in Parijs. “De blessure is niet van die aard dat ik moet wegblijven, maar als ik top wil zijn op het WK in Qatar dit najaar, dan moet ik wel kunnen genezen.”

Ook geen Denayer Naast Thibaut Courtois zal ook Jason Denayer ontbreken in de eerste fase van de Nations League. De verdediger van Olympique Lyon heeft, net als onze nationale nummer één, nog teveel last van een opspelende blessure. ‘t Is voorlopig nog onduidelijk of bondscoach Roberto Martínez een vervanger oproept voor de twee. Volledig scherm © Photo News

