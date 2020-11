Thibaut Courtois: “In het moderne voetbal bestaan geen makkelijke matchen meer, maar dit mag inderdaad meer mis gaan”

Rode DuivelsEen puntje. Meer hebben de Rode Duivels niet nodig om zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Twee jaar geleden zat de nationale ploeg al eens in dezelfde situatie, toen werd verrassend met 5-2 verloren van Zwitserland. “Dat is een goeie les geweest, maar veel denken we daar niet meer aan. Dit mag inderdaad niet meer mis gaan.” Courtois had ook goed nieuws over Eden Hazard: “Op training bij Real zag ik opnieuw de Eden van voor zijn blessures.”