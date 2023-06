Teleurstelling alom bij Belgische U21 nadat jeugdzondes hen de das omdoen: “Ik hoop dat de jongens hier lessen uit trekken”

Een diepe zucht bij Jacky Mathijssen. En met hem met elke Jonge Duivel die we na de match spraken. Hoe dit nog zo mis kon lopen? “We hebben ze zelf terug in de match laten komen. Ja, dit is zeer pijnlijk.” Jeugdzondes.

0-2 voor bij de rust. De Georgiërs die geen deuk in een pakje boter sloegen of trapten. Maarten Vandevoordt veegde eens met een handdoek over z’n voorhoofd tijdens de rust, en er kwam geen zweetdruppel van af. Nee, het gastland leek België echt niets te kunnen maken.

En toch... 0-2 werd al snel 1-2 - een afstandsschot waar niemand schuld bij trof. En nadat Vandevoordt al een paar keer erger voorkwam, viel de gelijkmaker drie minuten voor tijd toch nog. “We hebben ze terug in de match laten komen”, zuchtte ook Mathijssen. “Ze speelden toen 10 minuten goed, maar nadien namen wij weer over. Een groot verschil met onze prestatie voor rust was er in mijn ogen niet, misschien dat er wat meer sfeer hing en er bij ons wat angst in sloop om nog een tegentreffer te slikken. Georgië toonde zich gewoon zeer efficiënt, want ze hadden amper kansen. Hebben jullie nog gevaarlijke fases gezien? Ik denk het niet. En wij hadden er wel vijf kunnen scoren, maar deden het niet. Dat is voetbal.”

Jeugdzondes

En dus zat de sfeer in het Belgische kamp ver onder nul. Ook al pakte België net als een paar dagen geleden tegen Nederland een punt, de teleurstelling was vandaag “10 keer groter” dan afgelopen woensdag. “Op dit moment is het heel moeilijk om te verwerken. Je speelt zo’n wedstrijd, met zo’n kwaliteit... Natuurlijk zijn er zaken waar ik niet gelukkig van kan zijn, maar vanuit onze positie had ik het gevoel dat we de match gewoon konden uitspelen.Het pijnlijkste is dat je het helemaal in handen had, tegen een ploeg die leek te beseffen dat er voor hen niks meer te rapen viel.”

Binnen de KBVB benadrukken ze telkens ook dat dit EK een leermoment is voor de Jonge Duivels. Spelen met die druk, voor zo veel volk... Het zijn zaken die ze later in hun carrière vaker zullen meemaken. En daar liep de jonge ploeg in het mes, zag ook Mathijssen. “Dat is jeugdigheid, en altijd op zoek willen naar meer. Dat maakt dit voetbal ook net zo mooi. Ik hoop dat de jongens hier lessen uit trekken, en er binnen 4 of 5 jaar nog eens aan terugdenken.”

Maxim De Cuyper scoorde en gaf een assist en leek zo lang op weg om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen, maar zag hij het Belgische bootje kapseisde. “Dit is een kutgevoel”, zei ook de linksachter. “Er was niets aan de hand bij de rust. Volgens mij hadden ze geen enkel schot op doel. Dat hebben we tijdens de rust ook aangehaald. ‘Doe hetzelfde als in die eerste helft, en dan pakken we de drie punten mee.’ Maar daarna waren we onszelf niet meer. Daar gaven we het weg.”

In eigen handen

Al is er geen reden om de strijdbijl nu te begraven. België heeft het nog steeds zelf in de hand. Bij winst tegen Portugal (dat 1-1 gelijkspeelde tegen Nederland) dinsdag zijn de Jonge Duivels zeker van de kwartfinale. “Daar vanavond mee bezig zijn lijkt me niet nodig”, aldus de coach. “Het is normaal dat het even pijn doet, maar we moeten matuur genoeg zijn om dit te vergeten”, weet ook De Cuyper. “Het is en blijft een toernooi. Als we winnen zijn we door, en we hebben al getoond dat we het elke ploeg moeilijk kunnen maken. Alles even laten bezinken vanavond, en de knop omdraaien.”

