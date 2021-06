Tegen wie spelen Rode Duivels in 1/8ste finales? Kans weer kleiner dat het topland uit poule F wordt

Rode DuivelsTegen wie spelen de Rode Duivels in de 1/8ste finales? Als de Belgen hun groep winnen, en daar ziet het wel naar uit, dan treffen zij zondagavond (21 uur) in Sevilla één van de beste derdes. Wordt het Zwitserland? Of toch nog een topland uit de ‘groep des doods’? Een handig overzicht.

Portugal, Duitsland of zelfs Frankrijk. Het zijn nog steeds mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de 1/8ste finales. Al moet gezegd: na de 3-1-overwinning van Zwitserland tegen Turkije is de kans dat de Belgen een topland uit de gevreesde Groep F loten alweer kleinre. De Zwitsers tellen nu namelijk vier punten, wat genoeg zoú moeten zijn om bij de vier beste derdes te eindigen — het blijft afwachten. En als Zwitserland effectief één van de beste derdes is, dan is de kans maar 1 op 10 dat de Belgen een land uit groep F loten.

Hoe berekend wordt tegen wie de Rode Duivels moeten spelen lijkt ingewikkeld, maar alles hangt af van wie de beste derdes zijn. Bij een gelijke stand worden zij overigens gerangschikt volgens doelsaldo en aantal gescoorde goals.

Komen de beste derdes bijvoorbeeld uit de groepen A, B, C en D, dan speelt België tegen de derde uit groep A (het volledige schema vindt u hieronder). Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de Duivels hun groep winnen — een gelijkspel tegen Finland volstaat. Dan spelen de Duivels op 27 juni in Sevilla hun 1/8ste finale.

Volledig scherm De stand der beste derdes op dit moment © UEFA

Virtueel tegen Zwitserland in 1/8ste finales

Op dit moment (na de slotmatchen in groep A) komen de beste derdes uit groepen A (Zwitserland), B (Finland), C (Oostenrijk) en F (Portugal). Dat betekent dat de Duivels virtueel tegen Zwitserland uitkomen in de 1/8ste finales.

Het is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk: wat als de Rode Duivels vanavond alsnog tweede worden in hun groep? Dan mogen alle scenario’s over de beste derdes de vuilnisbak in en spelen ze op 26 juni in Amsterdam tegen de nummer twee uit poule A: Wales. Als de Duivels én de Nederlanders hun 1/8ste finale dan zouden overleven, treffen ze elkaar in de kwartfinales.

Volledig scherm Roberto Martinez © BELGA