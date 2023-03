Tedesco wil geen verslapping tegen zijn thuisland: “Dit wordt een test op een heel hoog niveau”

KIJK. Tedesco: “Of dit thuiskomen is? Nee, ik woon in Stuttgart”

“Als ik zelf had mogen kiezen, had ik hier wellicht nog niet willen spelen.”

Tedesco grijnsde eens in Keulen. Zoals we hem wel vaker zien doen. “Ik ben nog maar net weg uit Duitsland. En we konden slechts een paar keer samen trainen. En toch kijk ik uit naar deze wedstrijd. Ik ben hier opgegroeid, woon hier sinds ik twee jaar was. Vroeger keek ik op televisie naar de nationale ploeg. Nu tref ik hen als tegenstander.”

Volledig scherm © Photo News

Heel hoog niveau

Tedesco verwacht een “goede test” tegen de Mannschaft. Ook al staan de Duitsers momenteel slechts veertiende op de FIFA-ranglijst. De bondscoach: “Hoe maken ze die ranking dan? Denken jullie dat ze daar op hun plaats staan? Het is een ploeg met zoveel kwaliteiten. Weet je: een paar weken geleden keek ik eens naar de statistieken van op het WK in Qatar. Uit de expected goals bleek dat Duitsland ruim op de eerste plaats stond met tien stuks. Nummer twee was Frankrijk met zes. Mochten ze meer scoren, zou het er al een pak beter uitzien. Kai Havertz is geblesseerd. In zijn plaats speelt Gnabry. (lacht) Zeggen jullie maar wie de betere voetballer is. En dat is slechts één voorbeeld. Geloof me: dit wordt een test op een heel hoog niveau. En onze focus zal liggen op goed voetballen, moed tonen. We zullen proberen om Duitsland te ‘challengen’.”

Quote Zelfs als je bepaalde dingen wil uitprobe­ren, wil je de zege pakken. Het is dinsdag­avond misschien niet het belangrijk­ste. Maar winnen is het enige dat telt

En ook al is het slechts een oefenmatch, Tedesco is en blijft een winnaar. “Zelfs als je bepaalde dingen wil uitproberen, wil je de zege pakken. Het is dinsdagavond misschien niet het belangrijkste. Maar at the end, winning is the only thing that counts. Winnen is het enige dat telt.”

Nieuwe gezichten

Terwijl zijn voorganger Roberto Martínez weinig tot geen oefenwedstrijden speelde tegen de grotere landen, doen de Duivels dat nu dus wél. “Goh ja, echt gemakkelijke matchen bestaan er niet meer in het voetbal. Maar het is logisch om te oefenen tegen sterkere landen. Elke speler wil dan namelijk op het veld staan. Ik had na Zweden gesprekken met een aantal spelers. Enkelen vroegen zelfs om hen te laten spelen. ‘Coach, please don’t take me out.’ Ik vind dat leuk. We zullen dinsdagochtend bekijken met de medische staf of dat al dan niet nodig is. We mogen trouwens zes wissels doorvoeren. (kijkt naar persverantwoordelijke Stefan Van Loock) Ja, toch? Wel, dan zullen we misschien wat nieuwe gezichten zien.”

Op de vraag of Tedesco voelt of hij iets moet bewijzen aan zijn thuisland, antwoordde hij kordaat. “Ik moet niemand iets tonen of iets bewijzen – dat is mijn mening, hé. Ik ben blij met alles wat ik tot nu toe bereikt heb in mijn carrière. Ik zet mezelf bovendien niet op die manier onder druk. Soms wordt de positie van coach door de media te belangrijk gemaakt. Het zijn de spelers die op het veld staan. We wonnen vrijdag van Zweden met 0-3. Sindsdien is mijn job dezelfde gebleven, hoor.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: