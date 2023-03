Tedesco niet onverdeeld tevreden na zege in debuut: “Na de 0-2 zakten we te veel in. Dat wil ik niet”

KIJK. Tedesco na de zege in Zweden

0-3-winst in Zweden. Job done voor de Rode Duivels. “Al is geen enkele zege normaal”, kaatste Domenico Tedesco de bal terug. “De honger moet er altijd zijn en die was er.” Met de mentaliteit zat het goed, over de voetballende kant van het verhaal was Tedesco niet altijd tevreden. “Tijdens de eerste helft verloren we één à twee keer onnodig de bal. In de tweede helft zijn we na de 0-2 te veel ingezakt. Dat wil ik niet. We moeten altijd blijven voetballen, ongeacht het resultaat.”