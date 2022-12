Taskforce met onder meer Bart Verhaeghe en Sven Jaecques leidt zoektocht naar opvolger voor Martínez

De Raad van Bestuur en het management van de KBVB hebben de afgelopen dagen het teleurstellende WK van de Rode Duivels geëvalueerd. Na de uitschakeling in de groepsfase dienden er plooien gladgestreken te worden. “Binnen de Raad was ongerustheid ontstaan over de toekomst van de Rode Duivels”, klinkt het in een persbericht van de Voetbalbond. “Na een open gesprek zijn de violen gestemd en wordt meteen werk gemaakt van een uitgebreide sportieve evaluatie en de zoektocht naar een opvolger van Roberto Martínez als bondscoach.”

Bossaert: “Sportieve structuur staat er”

“De voorbije dagen waren best woelig”, vertelt Peter Bossaert in een reactie. “Daar moeten we niet flauw over doen. Net zoals het groepsgesprek bij de Rode Duivels heeft het ons als Raad van Bestuur goed gedaan om de dingen te benoemen en uit te praten. We kijken nu weer vooruit en gaan samen aan de slag. Hoewel de uitdagingen groot zijn, is dit niet ground zero. We hebben in Tubeke een state-of-the-art infrastructuur. De sportieve structuur staat er ook en is erg stevig. Er zijn heel wat spelers die de ambitie hebben uitgesproken te willen blijven deel uitmaken van de ploeg. Er is ook nieuw, aanstormend talent. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden.”