“Taart en champagne, ook óp het veld graag”: onze chef voetbal stelt dat de lat weer omhoog moet

Lukaku bijna van Inter en interesse in Bakayoko stijgt, maar vooral veel lastige dossiers: een blik op de transferpe­ri­ke­len van de Rode Duivels

Loïs Openda trekt een van de komende dagen naar RB Leipzig. Aster Vranckx kan naar PSV. En voor Johan Bakayoko is er toenemende interesse. Maar voorts is Youri Tielemans de enige Rode Duivel die de voorbereiding bij een nieuwe club is gestart. Een stand van zaken rond onze internationals.