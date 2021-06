't Mag gerust wat meer zijn: experimentele Duivels niet voorbij Griekenland in eerste oefengalop

Rode DuivelsMag het iets meer zijn om de EK-beleving aan te zwengelen? Geen fans in de tribunes, invallers in de basis en een troosteloos gelijkspelletje tegen vervelende Grieken. 1-1. De opener van Thorgan Hazard kreeg geen vervolg. Zondag tegen vicewereldkampioen Kroatië dan maar?

België - Griekenland gaat de geschiedenis in als oefeninterland zonder veel verhaal, maar zo denkt Roberto Martínez daar ongetwijfeld niet over. Anderhalve week voor de EK-start, ziet de eeuwige positivo in de Spanjaard ongetwijfeld enkele belangrijke kaarten bevestigd. Carrasco is in vorm en speelt met het vertrouwen van een Spaanse kampioenenmaker. Betrokken bij menig goeie actie, zoals de openingsgoal toen YFC blind inspeelde op de goed doorgelopen Thorgan Hazard. Deze Carrasco moet altijd in de basis staan. Zij het niet op links, dan toch centraal als eventuele vervanger van Eden Hazard.

Carrasco met de 1-0:

Volledig scherm Thorgan Hazard en Yannick Carrasco vonden elkaar bij momenten uitstékend op de linkerkant. © Photo News

Misschien wel de grootste winst van de avond, was Jérémy Doku. Op de rechterflank met zijn rauwe (start)snelheid een gesel voor de Griekse verdediging. Met overzicht ook. Thorgan Hazard liet na op zijn pass - en nadat Lukaku zijn hak miste - de score te verdubbelen. Als er nog een kwartier rest om een achterstand teniet te doen, is Doku een troef. De interland moest ook een test worden voor Leander Dendoncker, maar de match stelde geregeld zo weinig voor dat een oordeel vellen moeilijk is of oneerlijk zou zijn.

Thorgan Hazard mist 2-0 op pass Doku:

Volledig scherm Tielemans viel laat in, maar kon het tij niet meer keren. © BELGA

Hetzelfde geldt eigenlijk voor Praet, die centraal aan Dendoncker gekoppeld werd. Te weinig matchritme. En zo bleven toch enkele vraagstuk(ken) onopgelost. Wat gewoon vervelend is. Omdat het in de experimentele verdediging ook enkele keren mis ging, vooral in de beginfase toen eerst Alderweireld en daarna Meunier slecht uitvoetbalden, bleven zeker na de pauze inspiratieloze Duivels steken op 1-1. Ook bij de tegengoal, toen eerst Papadopoulos tegen de paal kopte en Tzavellas in de rebound kon binnenwerken, zagen slordige Belgen er niet goed uit.

Tzavellas scoort de gelijkmaker:

Volledig scherm © REUTERS

En zo bleven we toch vooral op onze honger zitten. Niet in het minst omdat elke vorm van EK-sfeer ver te zoeken was. Wat de vraag oppert waarom de KBVB deze oefeninterland niet aangreep om er een test-event van te maken. Een 10.000 in tricole kleuren uitgedoste fans, het zou een wereld van verschil uitgemaakt hebben. Zeker tegen ambetante Grieken, alles beter dan een desolate Heizelvlakte.

Volledig scherm © Photo News

