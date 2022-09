Supportersclub Rode Duivels organiseert voor 365 euro pakketreis... naar Koeweit, voor oefenmatch: “We zijn al met vijf”

Koeweit is onderdeel van de Grote Arabische Woestijn. Geen bergen, rivieren of meren van betekenis, leert Wikipedia. Wel te zien: de Grote Moskee en de Seif Palace- het dak is bedekt met puur goud. Weliswaar uitermate geschikt om te shoppen, in de enorme Avenues Mall bijvoorbeeld. Of op de Souk Al-Mubarakiya, promoot KLM, dat waarschuwt om dus zeker wat plaats in de koffer over te houden. U kan al raden. Het enthousiasme om Koeweit als vakantiebestemming te kiezen is evenredig met dat voor onze Rode Duivels op dit moment. Lelijke shirts, zwakke prestaties, amper volk in de stadions: veel animo om de troepen van Roberto Martínez naar een wereldtitel in Qatar te juichen, is er niet.

En toch. Toch trekt een handvol supporters straks - op 18 november, aan de vooravond van het WK - mee met de Duivels naar de woestijn. Daar staat niks op het spel. De Duivels spelen een vriendschappelijke match tegen Egypte. Een volle ‘bus’ verwacht organisator Michael Vandersteen, voorzitter van De Bemvoort, de grootste supportersclub van de Rode Duivels, niet. “We zijn al met vijf”, vertelt hij. “Er was vraag naar, effectief. Maar naar Koeweit trekt je niet zozeer voor de massa. Da’s voor een harde kern. Een vijftiental deze keer, gok ik. Ik heb pas deze morgen (dinsdagmorgen, red.) naar onze leden gemaild.”

Doorgaans zwaait ons elftal voor een EK en WK uit in eigen land. Maar wie hen succes wilde wensen, had dat vorige week al moeten doen, bij de match tegen Wales. Want de laatste vertoning gebeurt in de emiraten. “Spelen tegen een Afrikaanse tegenstander in een land in het Midden-Oosten voldoet aan alle facetten van onze voorbereiding”, motiveert Martínez. Lucratief is dat vooral, Koeweit zou voor de oefenmatch immers meer dan een half miljoen euro op tafel leggen. Wie alsnog wil uitzwaaien, kan dat met de Bemvoort voor 365 of - met een nacht extra - 450 euro. Vliegtuig en hotel inbegrepen, voetbalticket komt daar later nog bij.

Liever Koeweit dan Wales

“Is daar veel te zien? Ik denk het niet. Maar in Koeweit komen we anders nooit van ons leven nog. Wales zagen we de laatste acht jaar al vijf keer”, lacht Vandersteen. “Ook al gingen we maar met twee... Ik blijf supporter, in hart en nieren. Tien jaar geleden waren we ook wel nuchter genoeg om te beseffen: dit blijft niet duren. En worden we in Qatar wereldkampioen? Neen. Maar wij met de supporters zijn een groep vrienden geworden. En dankzij ons elftal kunnen we de wereld zien. Het leven wordt duur, de resultaten zijn niet meer wat ze geweest zijn... door talloos veel redenen vallen supporters weg. Maar zelfs al blijven we de komende jaren nog met 20 over, dan nog blijft elke uitstap de uitstap waard. We kunnen moeilijk voor Nederland gaan supporteren, toch?”

