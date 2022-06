Supercomputer geeft Rode Duivels hoop: België heeft als vijfde beste land 7,9% om WK in Qatar te winnen

Rode DuivelsEr is hoop voor de Rode Duivels , straks in Qatar. Dankzij de supercomputer van het online platform ‘The Analyst’ . Die gooide duizenden mogelijke resultaten uit de poules en vervolgens de eliminatiefase door elkaar, waaruit blijkt dat de Rode Duivels 7,9% kans hebben om het WK voetbal eind dit jaar te winnen. Daarmee staan we vijfde, voor landen als Nederland, Duitsland, Argentinië en Portugal. Opmerkelijk: voor de start van het voorbije EK, rekende de supercomputer de latere kampioen Italië slechts 7,6% kans toe.

Dat België redelijk hoog scoort, is deels te danken aan onze relatief makkelijke poule. Zo is groep F met ook Kroatië, Marokko en Canada de tweede minst moeilijke groep, volgens ‘The Analyst’. Zij geven aan elk land een zogenaamde Elo-score, een methode die ze gebruiken om elk land een kwalificatie toe te dienen aan de hand van onder andere recente resultaten en de prestaties op eerdere grote toernooien. Met Kroatië en België is groep F weliswaar de enige poule naast groep E met twee landen uit de toptien op de Elo-ranking, maar Marokko en Canada scoren erg laag. In tegenstelling tot groep E, dat met Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica ook op de Elo-ranking de zogenaamde ‘Groep des Doods’ is. Alleen poule A met Nederland blijkt een nog zwakkere te zijn dan die van de Belgen.

Volledig scherm © The Analyst

Tot zover het goeie nieuws voor de Rode Duivels, want in een mogelijke achtste finale wacht ons een tegenstander uit die ‘Groep des Doods’. Met Spanje of Duitsland als meest waarschijnlijke opponenten, al is ook een nieuwe clash tegen de Japanners niet onmogelijk - zoals die befaamde achtste finale op het WK 2018 toen het van 0-2 ultiem nog naar 3-2 ging na goals van Vertonghen, Fellaini en Chadli.

Volledig scherm De Belgen in extase na de winner van Chadli tegen Japan in 2018. © BELGA

Nog dit over onze poule: in principe kan er zich een zelfde situatie ontstaan als vier jaar geleden in Rusland, want met eerst Canada en dan Marokko kan België zich net zoals in 2018 al gekwalificeerd hebben voor de achtste finale nog voor de derde match moet gespeeld worden. En is de clash met Kroatië louter bepalend om groepswinst. Wat dan weer een tactische aangelegenheid kan worden om in de relatief minder moeilijke tabelhelft te geraken. Remember die match tegen Engeland, toen ‘Albion’ niet één poging tussen de palen liet noteren en een wondermooie goal van Januzaj besliste over de winst en het voor België zwaardere pad richting finale.

Drie landen hebben 0% kans

Favoriet op de WK-titel is voor ‘The Analyst’ Frankrijk, waarmee de Haantjes naast Brazilië en Italië het enige land zou worden dat een huzarenstukje realiseert en zijn wereldtitel verlengt. De Fransen krijgen 17,93% kans toebedeeld. Ook Brazilië (15,73%) en Spanje (11,53%) scoren sterk, waar Engeland met 8,03% ons net voorafgaat. De Engelsen hebben dan ook de tweede makkelijkste poule en spelen bij groepswinst tegen vervolgens het nummer twee uit groep A, de zogenaamd makkelijkste poule.

Voor Costa Rica, Saoedi-Arabië en Kameroen kan je maar beter niet supporteren in Qatar. Zij hebben volgens de supercomputer welgeteld 0% kans op winst. Ook onze pouletegenstanders Canada en Marokko kunnen bij wijze van spreken beter thuisblijven. Zij maken net als Ghana een schlemielige 0,1% kans. Thuisland Qatar staat nog op de twintigste plaats met 0,35% kans.

Volledig scherm © The Analyst

België blijft op FIFA-ranking tweede achter Brazilië De Rode Duivels blijven op de nieuwe wereldranglijst van Wereldvoetbalbond FIFA, die donderdag verschijnt, op de tweede plaats staan achter Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez kwam sinds het verschijnen van de vorige ranking, op 31 maart, viermaal in actie in de groepsfase van de Nations League. Na een pijnlijke 1-4 thuisnederlaag in de derby tegen Nederland volgde een ruime 6-1 overwinning in Brussel tegen Polen. De Duivels sloten het vierluik van juni af met een 1-1 draw in Wales en een 0-1 zege in Polen. In september volgen de twee resterende opdrachten in de Nations League-groepsfase, met een thuisduel tegen Wales (22/09) en de trip naar Nederland (25/09). Op de FIFA-ranking van 31 maart ging Brazilië voorbij België en de Seleção maakte zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds september 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016. De Belgen kroonden zich eind vorig jaar voor de vierde keer op rij, en de vijfde maal in totaal, tot Team van het Jaar (2015, 2018, 2019, 2020 en 2021). Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking, krijgt die award. Argentinië maakt op de nieuwe FIFA-ranking na Brazilië en België de top drie vol. La Albiceleste wipt over wereldkampioen Frankrijk, dat naar de vierde plaats zakt. Engeland blijft status-quo als vijfde. Volledig scherm Dries Mertens. © Photo News