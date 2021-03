Studio-analisten niet onder de indruk van statement Rode Duivels: “In Qatar bellen ze nu niet naar elkaar: ‘Heb je dat gezien in België?’”

De Rode Duivels droegen bij hun opkomst aan Den Dreef, enkele minuten voor de aftrap van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, een zwart shirt met daarop in rode letters: ‘Football Supports Change’. Vertaald: ‘Voetbal Steunt Verandering’. Naast het opschrift staat een logo van twee handen en een bal. Onze analisten in de studio waren niet bepaald onder de indruk. “België had als nummer één van de wereld iets eerder mogen beginnen met zo'n statement”, aldus Jan Mulder. “Het mocht ook iets duidelijker. In Qatar gaan ze niet naar elkaar bellen: ‘Heb je dat gezien in België?’”