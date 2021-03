Struijk weigert selectie Jong Oranje, zijn zaakwaarnemer: “Anders kan hij niet meer voor België uitkomen”

Rode DuivelsPascal Struijk (21) legt, althans voorlopig, een selectie voor Jong Oranje naast zich neer. Het is nog geen definitieve ‘njet’ van de centrale verdediger, maar hij vraagt bedenktijd. Ook de Belgische nationale ploeg speelt nog in zijn hoofd.

Struijk is volbloed-Nederlander maar werd geboren in Deurne. Daardoor komt hij in aanmerking voor een Belgisch paspoort en dus ook eventueel voor de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez zag in Struijk misschien wel de linksvoetige centrale verdediger waar hij al zo lang naar op zoek is, maar zal ‘m uiteindelijk toch niet oproepen voor de komende duels in de WK-kwalificatie (tegen Wales op 24 maart, Tsjechië op 27 maart en Wit-Rusland op 30 maart).

“Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt”, stelde Martinez begin deze maand al over de verdediger van Leeds United in La Dernière Heure. “Dat moeten we respecteren, ook al is zijn profiel interessant. Ik wil geen oorlog ontketenen tussen verschillende federaties. Hij zal dus niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier volledig gesloten is.”

Quote Hij voelt zich absoluut gevleid door de uitnodi­ging voor Jong Oranje. Maar als hij hiervoor in actie komt, kan hij niet meer uitkomen voor België. Zaakwaarnemer Tim Vrouwe

En ook voor Struijk is de beslissing duidelijk nog niet gemaakt. Een selectie voor Jong Oranje, waarmee hij naar het EK in Hongarije zou kunnen gaan, legt hij naast zich neer. Voorlopig toch. “Pascal heeft langer tijd nodig om een goede keuze te maken”, legt z’n zaakwaarnemer Tim Vrouwe uit in De Telegraaf. “Hij voelt zich absoluut gevleid door de uitnodiging voor Jong Oranje. Maar als hij hiervoor in actie komt, kan hij niet meer uitkomen voor België.”

Struijk zou binnenkort wel met z’n beslissing komen. “Op het moment dat we de Belgische paspoortprocedure hebben afgerond, kan hij beoordelen wat het sportieve plan is van beide bonden”, aldus Vrouwe. Afwachten dus of Martinez z’n extra linksvoetige centrale verdediger dan toch gevonden heeft.

