Stoppen of doorgaan, da’s de vraag: deze Rode Duivels wuiven mogelijk de nationale ploeg uit

Een nieuw WK halen wordt moeilijk. Maar stoppen ze per direct of doen ze nog even door als Rode Duivel? Was het WK in Qatar hun eindstation op het allerhoogste niveau? Een overzicht van zij die de nationale ploeg mogelijk uitwuiven de komende dagen/weken/maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jan Vertonghen: “Voel me nog supergoed” - 35 jaar • 145 caps

Good old Jan. De ouderdomsdeken van de ploeg en Belgisch recordinternational. Afzwaaien als Rode Duivel zal hij nu wellicht nog niet doen. Hij heeft nog steeds het gevoel dat hij de nationale ploeg veel kan bijbrengen. “Ik voel me nog supergoed”, zei hij na de uitschakeling in Qatar. “En ik ben trots om voor de nationale ploeg te spelen.” Hij is een leidersfiguur op en naast het veld. Of hij basisspeler zal blijven, is de grote vraag. De snelheid en flexibiliteit zijn wat afgebot. En de jeugd – vooral Arthur Theate – staat te popelen om over te nemen. Twee keer scoorde Vertonghen op een WK. In 2014 in de rebound tegen Zuid-Korea. En natuurlijk vier jaar geleden tegen Japan. Met een zelden geziene kopbalgoal zette hij zijn foutje van bij de Japanse openingstreffer recht.

Volledig scherm Jan Vertonghen. © PhotoNews

Eden Hazard: kans lijkt klein- 31 jaar • 126 caps

Op de veelbesproken persconferentie van dinsdag kreeg hij de vraag: ‘Spookt het door je hoofd dat dit je laatste wedstrijd voor de Rode Duivels kan zijn?’ Nadenken over een antwoord moest hij niet. “Neen, daar denk ik totaal niet aan. Tegen Kroatië moeten we winnen – daar ligt mijn focus.” Die “focus” mocht niet baten. Zijn laatste duel voor de nationale ploeg was het vanavond misschien niet, zijn laatste op een WK in principe wel. In 2026 zal Eden Hazard 35 jaar oud zijn. Gezien zijn blessurelast en de geringe speelminuten de voorbije jaren lijkt de kans klein dat de Belgische aanvoerder dan nog een club- én internationale carrière zal combineren. Na Kroatië stapte hij zonder een reactie te geven door de mixed zone. Afwachten hoe hij dit verteert.

Volledig scherm © Photo News

Kevin De Bruyne: wellicht tot EK 2024 - 31 jaar • 97 caps

Zijn geweldige streep tegen Brazilië bezorgt ons nog kippenvel. Ongetwijfeld het hoogtepunt van ‘KDB’ als Rode Duivel. Zijn ‘bromance’ en iconische handshakes met Romelu Lukaku – herinner u hoe de twee compagnons België in 2014 voorbij de VS leidden – zorgden eveneens voor prachtige beelden. Dit WK in Qatar was er dan weer een om snel te vergeten. Nooit vond hij zijn beste vorm. De verstandhouding met zijn ploegmaats – op het veld, wel te verstaan – stokte. De Bruyne zwaaide met de armen, was bij momenten enorm gefrustreerd. En hij uitte die ook. “Dat is een werkpunt voor mij”, gaf hij toe. België is Manchester City niet – zoveel is duidelijk. Hij zal, zoals velen in dit lijstje, wellicht doorgaan tot en met het EK 2024. Zwaait hij nadien af als Rode Duivel? Time will tell.

Volledig scherm Kevin De Bruyne. © Photo News

Romelu Lukaku: uitspraak is blijven hangen - 29 jaar • 104 caps

Met z’n 29 lentes is hij de ‘youngster’ van de sterkhouders bij de Rode Duivels. Vier jaar geleden liet hij in een interview optekenen dat hij “na EURO 2020 zou stoppen als Rode Duivel”. Zover is het gelukkig niet gekomen. Maar die uitspraak blijft wel hangen. Hoelang zou hij dan wél nog doorgaan? Op het WK 2026 is hij er 33... Vijf WK-treffers heeft hij op z’n palmares. Eén treffer in 2014 – een cruciale tegen de VS. En vier in 2018 – twee tweeklappers tegen Panama en Tunesië. U weet echter hoe deze Wereldbeker voor hem verliep: hij moest vooral toekijken door een vervelende hamstringblessure. Wat volgde waren zijn missers tegen Kroatië in de laatste groepswedstrijd. Zijn tranen, zijn woede, zijn ontgoocheling... Lukaku reageerde vol emotie na de wedstrijd. Hij is de beste spits die we ooit gekend hebben. De nationale ploeg en de fans hopen alleszins dat hij nog even Rode Duivel blijft.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © Photo News

Dries Mertens: “Zou niet weten waarom ik zou stoppen” - 35 jaar • 109 caps

Hij was potentieel één van de Duivels die zou kunnen stoppen na het WK in Qatar. Maar die angel haalde hij er meteen uit na de uitschakeling. “Ik zou niet weten waarom ik zou stoppen. Ik voel me nog goed. Ze mogen me dus zeker nog bellen voor de volgende interlandperiodes. Ik zou niet weten waarom niet.”

Op WK’s stond hij garant voor een goal in een openingsmatch – deed hij tegen Algerije (2014) en Panama (2018). Op deze Wereldbeker kon hij zijn stempel niet drukken.

Volledig scherm Dries Mertens. © PIXSELL

Axel Witsel: beste dagen zijn voorbij- 33 jaar • 130 caps

De eeuwige controleur. Had de perceptie vaak tegen wegens het ontbreken van offensieve impulsen, maar was jarenlang een van de eersten op het wedstrijdblad. Belangrijk in zijn eenvoud. Dit WK werd duidelijk dat zijn beste dagen achter hem liggen. Hij heeft wél al aangegeven door te gaan tot het EK over twee jaar.

Volledig scherm Axel Witsel. © AP

Toby Alderweireld: “Eens goed over nadenken” - 33 jaar • 127 caps

‘Mega Toby’ bood Batshuayi op dit WK de 1-0 aan tegen Canada en speelde tegen Marokko en Kroatië ook geen slechte partijen. Hij liet na Kroatië wél de deur open voor een exit bij de nationale ploeg. “Jan en ik hebben getoond – hoewel er veel kritiek was – dat we nog kunnen ‘leveren’ op dit niveau. Ik ga nu naar huis, naar m’n familie en samen zullen we bekijken wat ik ga doen. Ik heb vijftien jaar met trots alles, alles, alles gegeven voor de nationale ploeg. Ik moet er eens goed over nadenken. De laatste weken zijn moeilijk geweest om te verwerken. Er is ook nog Antwerp, waar ik al mijn liefde, tijd en energie in steek. Ik zeg niet ‘neen’, maar ik ga er wel over nadenken.”

Volledig scherm Toby Alderweireld. © BELGA

Lees ook: