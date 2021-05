Stel uw vragen aan Roberto Martínez, morgen te gast bij ons in VTM Nieuws

Rode Duivels Axel Witsel wil er absoluut bij zijn op “zijn laatste EK”: “Martínez heeft me niet geselec­teerd om me een plezier te doen”

13:43 Gaat Axel Witsel mee naar het EK of niet? Roberto Martínez wacht tot het allerlaatste moment om de knoop door te hakken. Aan de inspanningen van Witsel zelf zal het alleszins niet gelegen hebben. De Rode Duivel vertelt in een interview met het Franstalige ‘La Capitale’ over hoe hij er alles aan doet om erbij te zijn op “zijn laatste EK.”