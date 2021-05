Sportdokter Goossens geeft extra uitleg bij blessures De Bruyne: “Koppen wordt een probleem”

Bij de Belgische voetbalbond willen ze zonder inzage van het volledige medische rapport nog geen commentaar geven over de blessure van Kevin De Bruyne . Hoewel het hoe dan ook afwachten is hoe ernstig de breuken precies zijn, kan sportdokter Chris Goossens wel inschatten wat een neusbreuk en oogkasbreuk net betekent.

“Ideaal is het niet als voorbereiding op het EK. Als het niet verplaatst is, wat meestal het geval is bij zulke zaken, is dat een revalidatie van een drietal weken alvorens dat weer gestabiliseerd is. Koppen? Dat zal natuurlijk probleem zijn. Bij een oogkasbreuk is de schedel betrokken. Dan wordt koppen zeer precair.”