Sportdokter Goossens geeft extra uitleg bij blessures De Bruyne: “Koppen wordt een probleem, maar binnen een week kan hij weer trainen”

De komende drie weken zal De Bruyne bescherming nodig hebben in de vorm van een masker, zegt Goossens. Nadien zouden de breuken geheeld moeten zijn. “Maar meestal kunnen spelers met zulke blessures na een week al spelen. De complicatie bij De Bruyne is de oogkasbreuk, maar ik denk niet dat er een operatie nodig is. Zo’n ingreep is nodig wanneer er ook een hersenletsel is. Als dat het geval was, zouden ze hem niet nu al ontslagen hebben uit het ziekenhuis.”