Spaanse Marca volgt Hazard op EK met argusogen: “Eden haalt zijn standaard niet”

576 dagen, zolang was het op maandag geleden dat Eden Hazard nog eens 90 minuten op het veld stond. Begrijpelijk dat dat ook in Spanje nieuws was: bij Real speelde hij vorig seizoen in stukken en brokken amper 886 minuten en bleven zijn blessureleed en matig fitnessniveau een onophoudend thema. Siguero zag Hazard tegen Finland aan het werk en maakte er een pittig artikel over, kritisch en nostalgisch naar de beste Hazard: “Misschien was het een utopie om te geloven dat Hazard het post-Cristianotijdperk zou gaan leiden”, schrijft Siguero.

Quote Voor hij bij Real tekende was de hiërarchie op een bepaald moment zo: Messi op één, Ronaldo op twee en Hazard op drie. Deze standaard haalt Hazard niet meer. Santiago Siguero

Aan Het Laatste Nieuws geeft Siguero zijn mening over Hazard tegen Finland: “Ik vond hem nog veraf van zijn beste vorm of het niveau op het WK in 2018. De beste Hazard voetbalt agressief, kan dribbelen, infiltreren en scoren. Tegen Finland vond ik hem voorzichtig of schuchter, alsof hij geen risico wou nemen. Al is dat door zijn enkel wat normaal.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Sigereo vraagt zich af of Hazard ooit nog de oude wordt. “Het is moeilijk te voorspellen. Als hij zelf al zegt dat zijn enkel na drie breuken niet meer zoals voorheen zal zijn, dan weet de rest van de wereld het zeker niet. De twijfels over zijn fitness en toekomst zijn groot.” Ook bij Real, meent Sigueros. “Als je de sterktste ploegen nu zoals Bayern en Chelsea ziet met hun tempovoetbal en fysiek sterke spelers weet ik niet of Hazard nog zijn plaats in de absolute Europese top heeft.” Jammer, want Siguero vindt Hazard een geweldige voetballer: “Talent blijft het allerbelangrijkste. Voor hij bij Real tekende was de hiërarchie op een bepaald moment zo: Messi op één, Ronaldo op twee en Hazard op drie. Deze standaard haalt Hazard niet meer.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP