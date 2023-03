“Soms moet je moeilijke keuzes maken”: Simon Mignolet (35) kondigt nu ook zelf zijn afscheid aan bij Rode Duivels

Rode DuivelsHij heeft het nu ook zelf meegedeeld: Simon Mignolet (35) stopt bij de Rode Duivels . De doelman van Club Brugge verzamelde 35 caps en was er bij op drie WK’s (2014, 2018 en 2022) en twee EK’s (2016 en 2020). Na Eden Hazard en Toby Alderweireld is hij de derde die afzwaait sinds het WK in Qatar. “Soms moet je moeilijke keuzes maken. Vandaag is zo een dag.”

Begin februari hintte Mignolet in de podcast ‘Eleven Insiders’ al naar een mogelijk afscheid als international. “Het weegt op mijn carrière. In Brazilië heb ik twee vingers gebroken en voor het laatste EK ben ik door mijn knie gegaan. Los van het feit dat ik niet speelde, is dat wel een extra belasting op het voetbal dat ik wil spelen. Het zal afwegen worden wat op welk moment het belangrijkste is. Ik zal een mogelijk afscheid bij de Duivels bespreken met Club Brugge en ook thuis aanhalen, maar het is duidelijk dat ik voor maart een beslissing zal moeten nemen. In aanloop naar een nieuwe campagne moet dat duidelijk zijn en moet je eerlijk communiceren naar iedereen.”

Die beslissing is inmiddels genomen. Onze redactie vernam het nieuws zaterdag al, Mignolet heeft vandaag nu ook zelf zijn afscheid aangekondigd op Instagram (zie video hierboven). “Het is Simon hier. Soms moet je moeilijke keuzes maken. Vandaag is zo een dag. Na 13 jaar is het tijd om afscheid te nemen van de Rode Duivels. Trots, eer en dankbaarheid. Die drie gevoelens beschrijven mijn hoofdstuk bij de nationale ploeg. Aan al mijn ploeggenoten, staf en fans: bedankt.”

Mignolet maakte op 25 maart 2011 onder Georges Leekens zijn debuut als international in een uitwedstrijd tegen Oostenrijk (0-2-zege). Er volgden nog 34 caps. Hij was erbij op het WK 2014, EK 2016, WK 2018, EK 2020 en recent in Qatar op het WK 2022. Telkens als tweede doelman, achter de onbetwistbare nummer één Thibaut Courtois.

Na Eden Hazard en Toby Alderweireld is de huidige Gouden Schoen de derde Duivel die afzwaait na Qatar.

