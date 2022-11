“Sluiten niet uit dat Lukaku in groepsfase al speelt”: bondscoach Martinez hoopvol over ‘Big Rom’

WK voetbal De selectie is bekend . Daarbij ook Romelu Lukaku, al is de aanvaller momenteel geblesseerd. “Romelu is medisch gezien niet helemaal fit. Dat is duidelijk”, aldus bondscoach Martínez op zijn persconferentie. “Hij ondergaat een behandeling, op 22 november, 24 uur voor eerste match, heeft hij kans om volledig fit te worden.”

Een klok tikt, maar voorlopig gaat de positivo in de bondscoach uit van het meest gunstige scenario. Daardoor sprak Martínez zopas de naam van Lukaku uit als een van de 26 gelukkigen voor Qatar.

Maar first things first. Elke dag staan er onderzoeken gepland, maar een definitieve beslissing schuiven de dokters liefst zo lang mogelijk voor hen uit. Tijd kopen. Martínez stelde zijn deadline: als Lukaku voor de derde groepswedstrijd tegen Kroatië, op 1 december, fit kan raken, dan reist hij mee. “We gaan nog niet uitsluiten dat hij speelt in de groepsfase. Het kan elke dag veranderen”, vertelde Martínez vandaag op z’n persconferentie. De voorbije drie dagen waren positief. Mijn gevoel is dat hij zal kunnen spelen in één van de drie groepswedstrijden. Wat telt, is hoe hij zich voelt op 22 november - de dag van de eerste partij tegen Canada.”

“Een WK heeft twee gezichten: één is de groepsfase, daarop kun je je voorbereiden. Een ander is de knock-out-fase en we hebben er goeie hoop op dat hij vooral dat tweede gezicht haalt. We houden rekening met alle scenario’s. Zijn situatie is gelijkaardig met die van Witsel in de aanloop naar het vorige EK. Of die van Kompany in 2018. We hebben ervaring, het is geen uitzonderlijke situatie voor ons. We werken zoals we dat gewoon zijn, we willen hem een grote rol kunnen geven.”

Voorlopig is er gematigd optimisme over zijn herstelproces. In een interview met L’Equipe dinsdag zorgde de bondscoach nog even voor twijfel. “Op dit moment is hij wel nog niet speelklaar”, zei Martínez. “De dokters beslissen. We constateren verschillende signalen die op beterschap wijzen. Wachten geeft ons de tijd om de vooruitgang in het spierweefsel te evalueren.”

De evolutie wordt dag per dag bekeken. Begin volgend week staan er immers ook nieuwe onderzoeken gepland. ‘Big Rom’ meldt zich gewoon in Tubeke aan, zoals alle andere geselecteerden. Er is immers nog dat achterpoortje in de FIFA-reglementen. Tot 24 uur voor de eerste groepsmatch mag een land een geblesseerde of zieke speler nog vervangen in zijn definitieve selectie.

De speler zal er alles aan doen om er zo snel mogelijk te staan. De reden ook waarom hij vorige week al naar België is afgezakt om zijn revalidatie te starten, bij het team van Lieven Maesschalck. Toen wist hij al dat hij eigenlijk vier weken de tijd heeft om er weer te staan — op 29 oktober herviel hij in zijn hamstringblessure.

Zo belooft de staat van de hamstring van ‘Big Rom’ de komende dagen en weken persconferenties tot vervelens toe te domineren.

