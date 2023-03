Slechts twee spelers uit onze competitie: dit is de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco

Rode Duivels “Soms moet je moeilijke keuzes maken”: Simon Mignolet (35) kondigt nu ook zelf zijn afscheid aan bij Rode Duivels

Hij heeft het nu ook zelf meegedeeld: Simon Mignolet (35) stopt bij de Rode Duivels. De doelman van Club Brugge verzamelde 35 caps en was er bij op drie WK’s (2014, 2018 en 2022) en twee EK’s (2016 en 2020). Na Eden Hazard en Toby Alderweireld is hij de derde die afzwaait sinds het WK in Qatar. “Soms moet je moeilijke keuzes maken. Vandaag is zo een dag.”