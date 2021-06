Slechts anderhalve match, maar niemand creëert meer kansen op EK dan De Bruyne: “Het ging wel oké”

Op 134 minuten creëerde Kevin De Bruyne negen kansen. Daarbij ook twee assists, vandaag luidde hij de 0-2 van Romelu Lukaku in. Straffe statistieken op anderhalve match. Nog straffer: niemand op EURO 2020 doet op dit moment beter dan KDB. Ook Højbjerg (Denemarken) en Alaba (Oostenrijk) zitten volgens het gespecialiseerde Opta aan negen stuks. Zij hadden daar wel drie volledige wedstrijden voor nodig.

Zelf bleef hij uiteraard nuchter in zijn eerste reactie bij Sporza. “Op zich heb ik de match goed verteerd. Ik voel het wel, maar we hebben nu zes dagen tot de volgende match. Dan is de rustperiode lang genoeg. Bij dit gunstige weer was het slim - ook voor Witsel en Hazard - om zo lang mogelijk te spelen.”

Na zijn straffe invalbeurt tegen Denemarken beschreef KDB zijn wedstrijd als “oké”. Wat hij er vandaag van vond? “Ook oké. Sommige fases konden beter, andere fases waren goed. We wisten dat het moeilijk ging worden. Ik weet dat iedereen over de Finnen praat als een kleine ploeg, maar ze spelen 5-3-2, dan is er heel weinig ruimte tussen de linies. In de eerste helft was het moeilijk, de tweede ging het al veel beter. Als je die goal scoort beginnen de ruimtes te komen, daarna hebben we nog kansen kunnen creëren. De ploeg is blijven duwen. De kopje zijn niet naar beneden gegaan. We zijn voor die goal blijven gaan tot de laatste minuut, iedereen is gretig ingevallen. Dat is belangrijk.”

Vermaelen: “Blij om nog eens 90 minuten te mogen spelen”

Vermaelen zag zijn kopbal uiteenspatten op het doelhout. Via de Finse doelman viel die met een gelukje toch binnen. “Het was lang geleden dat ik nog eens matchwinnaar was, dat is ook niet mijn taak. We mogen blij zijn met de match. Het was moeilijk, het tempo in de eerste helft was langzaam. In de tweede helft kregen we meer ruimte, maar het moet uiteindelijk via een standaardfase komen om de wedstrijd open te breken. Je moet geduldig zijn, dit zijn de moeilijkste matchen, als de tegenstander terugtrekt. Het is uiteindelijk gelukt. Als zij bal hadden, gingen wij zo hoog mogelijk druk zetten. Het tempo lag misschien iets te laag.”

Vermaelen kijkt niet naar de tegenstanders in de volgende ronde, winnen moeten ze toch. “We zullen zien wie we tegenkomen. De ambitie is om zo ver mogelijk te geraken, dan blijven alleen de sterke teams over. Je moet geconcentreerd blijven. Met de hele verdediging hebben we het goed gedaan. En ik ben blij om nog eens 90 minuten te mogen spelen.”

Doku: “Ik heb m’n draai gevonden”

Jérémy Doku liet met enkele flitsen zien dat hij klaar is om te spelen bij de nationale ploeg. Zelf is hij ook tevreden van zijn prestatie. “Natuurlijk heb ik me geamuseerd, het was een leuke match naast al deze topspelers, op mijn leeftijd is dat mooi. Ik vond dat ik een goeie wedstrijd heb gespeeld, zeker als eerste wedstrijd op zo’n toernooi, ik heb m’n draai gevonden. ‘Enjoy’, zei Martinez tegen mij, ‘geniet gewoon’. Hij heeft me wat tactische insructies gegeven, maar niet veel. Hij kent me. Verwacht ik nog te spelen? Dat hangt af van de coach. Ik doe gewoon m’n best op training.”

Trossard: “Dit is waar je het voor doet”

Leandro Trossard maakte tegen Finland zijn eerste minuten op het EK. Meer nog, de winger van Brighton startte in de basis. “Fantastisch”, zei hij daar na de wedstrijd over bij Sporza. “Dit is waar je het voor doet.” Trossard werd door Roberto Martínez niet op zijn vertrouwde positie uitgespeeld, maar wel als wingback. “De staf heeft me zoveel mogelijk proberen coachen. Ik ben blij hoe het is verlopen.”

De Rode Duivels hadden het knap lastig om de Finse organisatie te ontmantelen. “We wisten op voorhand dat het moeilijk zou zijn. Zij hadden genoeg aan een punt, dus moesten we geduldig zijn en die dubbele muur proberen openbreken. Of ik dacht dat het niet zou lukken? Neen, met onze kwaliteiten kan het elk moment gebeuren. Tot in de laatste minuut.”

