Slaat man die voor Belgische nachtmerrie zorgde straks opnieuw toe?

VoetbalHij voltrok de nachtmerrie van Luzern twee jaar geleden voor de Rode Duivels. Haris Seferovic (28) scoorde een hattrick tegen Courtois, maar is nog steeds op zoek naar erkenning. Een nieuwe knalprestatie zou hem daarbij helpen. “Hij is vooral een killer in de box.”

De nieuwsreportage van twee jaar geleden, daags na die flinke pandoering:

Op 18 november 2018 voetbalde hij zich in de geschiedenisboeken. Die avond scoorde Haris Seferovic met Zwitserland een hattrick tegen de Rode Duivels. Straf. Nóg straffer als je weet dat het voordien van de 1/8ste finale op het WK 1986 in Mexico geleden was dat iemand nog eens drie goals maakte tegen de Belgen, toen was het Igor Belanov voor de Sovjet-Unie.

Die avond in Luzern hield Seferovic de Belgen uit de eerste Final Four van de Nations League. Aan Den Dreef loopt Seferovic er straks normaal gezien opnieuw bij. David Sesa, ex-assistent van René Weiler en ex-Zwitsers international, zegt dat de globetrotter van weleer nu een complete spits geworden is.

"Niet zozeer die geweldige hattrick tegen de Rode Duivels, wel het feit dat hij twee seizoenen geleden topschutter is geworden in de Portugese competitie heeft Seferovic in Zwitserland het respect bezorgd dat hij verdient", zegt Sesa, tussen 1996 en 2002 36 keer Zwitsers international.

Quote Hij speelde nooit bij de grootste clubs, maar de Italiaanse, Duitse en Spaanse competi­ties zijn wel een prima leerschool voor spitsen David Sesa, Ex-assistent van René Weiler en ex-Zwitsers international

"Sinds hij bij Benfica speelt, is hij voor mij een completere spits geworden. Hij is nu 28, hij heeft veel meer ervaring en straalt daardoor ook veel meer rust uit. Voor zijn periode bij Benfica trok hij vooral Europa rond. Italië, Duitsland, Spanje... Hij speelde nooit bij de grootste clubs, maar die grote competities zijn wel een prima leerschool voor spitsen. En daar plukt hij nu de vruchten van."

Status onveranderd

Toch heeft Sesa niet het gevoel dat die doldwaze avond in Luzern twee jaar geleden zijn status bij de nationale ploeg heeft veranderd. "Neen, dat denk ik niet. Die hattrick was een geweldig moment voor hem, zéker omdat het tegen het nummer 1 van de FIFA-ranking was. Hij deed het niet op een EK of een WK, het was leuk, maar ook niet meer dan dat. Seferovic is een spits met kwaliteiten, vooral een killer in de box. Maar hij is nooit écht 'incontournable' geweest in Zwitserland. De ploeg wordt niet rond hem gebouwd. Xhaka en Shaqiri zijn nog steeds de onbetwiste leiders, veel meer dan Seferovic.”

