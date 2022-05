Simon Mignolet, trouwe doublure die steeds vaker kansen krijgt bij Duivels: “Ik sta altijd klaar om te helpen”

RODE DUIVELSWie nationale doelman zegt, zegt meteen Thibaut Courtois. Maar in de schaduw verzamelt trouwe back-up Simon Mignolet (34) tegenwoordig steeds meer caps. Zonder mokken, altijd klaar om te depanneren. Ook nu is het aan hem.

Het ging er gemoedelijk aan toe op training bij de Rode Duivels. Ook bij de doelmannen: Simon Mignolet, Koen Casteels en Matz Sels. Er is duidelijkheid. Thibaut Courtois haakt geblesseerd af. Pubalgie, hij gaat rusten. Enter Simon Mignolet in doel. Verdient hij ook na zijn knalprestatie bij Club Brugge in de play-offs.

Het had ook anders kunnen lopen. Begin vorig decennium was het even zoeken naar de gepaste doelman bij de nationale ploeg. Logan Bailly en Jean-François Gillet kregen kansen, maar overtuigden niet. Toenmalig bondscoach Georges Leekens nam Simon Mignolet, toen bij Sunderland actief, in 2011 bij de selectie. Die draaide immers al jaren mee bij de nationale jeugdploegen. Na een sterk debuut in de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk (0-2-winst) bleef die ook staan. Hadden we dan eindelijk het sluitstuk van de Gouden Generatie gevonden?

Volledig scherm Mignolet in zijn debuutmatch bij de Duivels, in maart 2011. © PN

Een neusbeenbreuk gooide roet in het eten. En de opkomst van ene Thibaut Courtois, uiteraard. Die debuteerde eind dat jaar tegen Frankrijk - een van Leekens’ laatste wapenfeiten als bondscoach - en speelde zich in de kijker. Toen Wilmots overnam, moest Mignolet definitief plaats ruimen voor zijn drie jaar jongere concurrent.

Sindsdien moet Mignolet het doen met hier en daar eens een wedstrijd. Veelal vriendschappelijke matchen waarin iedereen de revue passeerde, maar steeds vaker ook matchen met inzet. Daarin hield hij België meermaals recht. “Simon is altijd heel professioneel geweest”, loofde Wilmots zijn reservedoelman jaren geleden al. “Het is niet altijd makkelijk voor hem als tweede doelman. Maar chapeau voor zijn manier van werken, zijn professionele instelling en het plezier dat hij heeft in de groep.”

Rust

De drukke kalender speelt onze nationale elf in alle gelederen parten. Naarmate ze wat ouder worden, wordt rust belangrijker. Courtois kiest eieren voor zijn geld. Hij is liever topfit voor het WK in Qatar, dan nu risico’s te nemen. En dus is het opnieuw aan Mignolet. Op Mertens en Vertonghen na de oudste speler in de huidige selectie. Hij blijft met de glimlach afzakken naar Tubeke. Onze vaste nummer 1 is al ver buiten schot met zijn 94 caps, maar als tweede doelman verzamelde Mignolet toch ook al 32 caps. Daar is hij zelf heel tevreden over, zei de doelman toen hij bij het vorige interlandluik mocht spelen tegen Ierland en Burkina Faso. “Ik heb met deze generatie alles meegemaakt. En met een doelman als Thibaut Courtois voor mij ben ik blij met mijn caps. Hopelijk mogen er daar nog een paar bijkomen. Ik sta altijd klaar om de Rode Duivels te helpen.”

Wellicht staat de teller dus straks op 36 caps. Wat als hij dat neusbeentje niet had gebroken? Had de wereld er dan anders uit gezien? Of had dat enkel uitstel betekend?

Mignolet bij de Duivels

Debuut: 25 maart 2011 (0-2 winst tegen Oostenrijk)

32 caps (18 vriendschappelijk, 9 EK kwalificatie, 1 WK kwalificatie, 4 Nations League)

7 clean sheets

87 matchen als bankzitter

Volledig scherm © BELGA