Simon Mignolet overweegt om te stoppen als Rode Duivel: “Het weegt op mijn carrière”

Rode DuivelsNa Eden Hazard neemt mogelijk ook Simon Mignolet (34) afscheid van de Rode Duivels . De Gouden Schoen zei in de podcast ‘Eleven Insiders’ dat hij de knoop voor volgende maand zal doorhakken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is een groot geschenk om voor de nationale ploeg te mogen spelen. Dat heb ik altijd graag gedaan. Met de huidige generatie heb ik alles meegemaakt. Van de kwalificatie voor een groot toernooi tot de bronzen medaille in Rusland. Het is ook een heel erg leuke groep.”

Simon Mignolet haalt zijn loftrompet boven over de Rode Duivels in de podcast ‘Eleven Insiders’, maar legt vervolgens uit dat hij overweegt om binnenkort te stoppen als international. “Het weegt op mijn carrière”, zegt de kersverse Gouden Schoen. “In Brazilië heb ik twee vingers gebroken en voor het laatste EK ben ik door mijn knie gegaan. Los van het feit dat ik niet speelde, is dat wel een extra belasting op het voetbal dat ik wil spelen.”

Zijn tot 2026 lopende contract bij Club Brugge wil Mignolet sowieso uitdoen, en ook daarna wil hij nog verdergaan. “Ik word straks 35 jaar. Het zal afwegen worden wat op welk moment het belangrijkste is. Ik zal een mogelijk afscheid bij de Rode Duivels bespreken met Club Brugge en ook thuis aanhalen, maar het is duidelijk dat ik voor maart een beslissing zal moeten nemen. In aanloop naar een nieuwe campagne moet dat duidelijk zijn en moet je eerlijk communiceren naar iedereen.”

Volledig scherm Mignolet in doel bij de Rode Duivels. © Photo News