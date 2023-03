Simon Mignolet over afscheid als Rode Duivel: “Honderd ballen pakken na training, dat hoefde niet meer”

KIJK. Mignolet over zijn afscheid als Rode Duivel: “Geen makkelijke beslissing”

Het Belfius Basecamp, dinsdagochtend. De regen klettert onophoudelijk tegen de ruiten van het akelig lege oefencomplex, VTM Nieuws-collega Jarno Bertho moet zijn ‘dagje aan zee’ bijsturen. ‘Free day’ prijkt op de televisieschermen van het Clubrestaurant. Behoudens afscheidnemend Rode Duivel Simon Mignolet en de door hem verzamelde pers is er haast niemand te bespeuren. “Dit is Brazilië, dit is Rusland.” De doelman van Club Brugge wijst naar beide handen en grijpt vervolgens ook naar de knie. Een aandenken aan Sevilla - ook aan het jongste EK hield Mignolet een blessure en enkele weken onbeschikbaarheid over. “Ik moet mezelf een beetje beschermen (grijnst). Nog drie jaar top zijn en mijn carrière erna zolang mogelijk rekken, dat primeert nu voor mij.”

De vele interlands, de verre reizen en vooral de blessures maakten van Mignolet een ex-Rode Duivel. “Mensen zien alleen die negentig minuten, maar het is veel meer dan op de bank zitten. Als eerste doelman leef je van match tot match, als tweede keeper is dat niet zo. Na training moet je nog vijftig à honderd ballen pakken omdat ze op doel willen schieten. Ik ben niet meer die jonge gast van 22 voor wie dat hoeft, die dat graag doet. Vaak kwam ik half geblesseerd terug en dan sleepte ik dat soms maandenlang mee. Na mijn knieblessure op het EK heb ik drie maanden tegen mezelf lopen vechten, met het gekende verhaal in de winter (Mignolet ging vorig seizoen mede door een knieprobleem meermaals in de fout, red.). Nu wil ik mezelf gewoon in de best mogelijke situatie brengen om zo lang mogelijk door te gaan.” Naar analogie van zijn ex-ploegmaat James Milner, die in 2016 op 30-jarige leeftijd het internationale voetbal achter zich liet: “Dat was omwille van dezelfde reden - om bij Liverpool zo lang mogelijk door te gaan. Vandaag maakt hij nog steeds deel uit van de selectie.”

Enkele weken terug volgt de nietsvermoedende Max Urwantschky, keepertrainer van bondscoach Tedesco, de ochtendtraining van Club Brugge in datzelfde Basecamp. Mignolet dient hem in een gesprek na de oefensessie snel te onderbreken. “Het was een beetje ongemakkelijk, want hij was speciaal uit Duitsland gekomen (glimlacht). Hij begon zijn verhaal over hoe hij het zag. Maar ik had mijn beslissing al genomen. Nadien heb ik getelefoneerd met de bondscoach en met technisch directeur Frank Vercauteren. Beiden probeerden me om te praten. Ze hadden mijn match tegen Cercle gezien, waarin ik veel werk had (grijnst). Ook hadden ze zich bij andere spelers geïnformeerd over mijn invloed in de kleedkamer. Uiteindelijk accepteerden ze mijn beslissing.”

Geen gemakkelijke beslissing voor Mignolet, “want zoiets is definitief”. Of toch niet helemaal? “Stel dat er plots ongelooflijk veel blessures zijn, mogen ze me bellen, ja. Je weet hoe ik ben. Maar goed, we hebben zodanig veel talent, dat het niet nodig zal zijn. Dat is nog een belangrijke reden voor mijn beslissing. Na Thibaut moeten we zorgen dat er een nieuwe nummer één klaar staat. Ik wil niet degene zijn die half gemotiveerd jonge doelmannen afremt met het oog op de doorstroming. Dat heb ik de bondscoach ook zo uitgelegd.”

Mignolet rondt af op 35 interlands. “Dat hadden er een pak meer kunnen zijn, ja. Frustrerend is dat niet, veeleer ben ik trots op de periode die ik heb meegemaakt. Anders had ik het ook geen 13 jaar volgehouden - ik ken er die hiervoor veel vroeger hadden bedankt (lacht). Je kan het bekijken als een gemiste kans, maar je kan ook tevreden zijn over de vele mooie momenten met deze gouden generatie, waar dus ook Thibaut deel van uitmaakt. Onlangs sprak ik nog met Georges Leekens over mijn debuut in Oostenrijk. Ook die derde match in Rusland was een hoogtepunt.”

Straks volgt de eerste interlandperiode waarin Simon Mignolet Rode Duivel af is. “Zondag zal ik de verjaardag van mijn zoon vieren, het weekend erna gaan we naar De Efteling (lacht). Dat deeltje, het privéleven komt er ook bij. Het is een factor die ook bij Toby en Eden heeft meegespeeld (Alderweireld en Hazard, red.). In Qatar hebben we daar aan tafel vaak over gepraat, ja.”

