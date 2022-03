Siebe Van der Heyden klimt na geslaagd Duivels-debuut tribune in tot bij vriendin Rhune: “Ik moest even bekomen”

De reactie van Van der Heyden zelf na de match:

Van der Heyden maakte gisteravond zijn debuut voor de Rode Duivels tegen Burkina Faso. Bondscoach Roberto Martínez dropte de centrale verdediger van Union zelfs in de basis. “Ik had even een momentje nodig om dat te laten binnenkomen”, vertelt vriendin Rhune. “Siebe had wel gezegd dat de trainingen goed gingen. We hadden verwacht dat hij zou mogen invallen. Maar dan meteen een volledige match spelen? Dat is bijzonder. Ik had vooral net voor de match en tijdens de eerste minuten stress. Toen ik hem bezig zag, was het echter snel duidelijk dat hij vertrouwen had en rust uitstraalde. Ik ben onder de indruk van zijn wedstrijd. Hij wist dat dit een unieke kans was om zich te tonen, en die heeft hij gegrepen.”

Na affluiten zocht Van der Heyden naar Rhune in de tribune. “Ik was keihard aan het zwaaien. ‘Is zij het wel?’, vroeg hij zich af. Uiteindelijk had hij het dan toch door en sprong hij snel de tribune in. We moesten niks tegen elkaar zeggen, we beseften dat dit speciaal was. Dit was een van onze mooiste momenten. Wat Siebe zei? (lacht) Dat vroeg mijn papa ook, maar ik kon er niet meteen een antwoord geven. Ik moest even bekomen.”

“Siebe durfde niet meteen zeggen dat hij een goeie match had gespeeld. ‘In de eerste minuten was het nog wat wennen’, vertelde hij. Nadien was hij vooral superblij dat Martínez hem een kans heeft gegeven. Op de positie van Siebe hebben de Rode Duivels geen spelers te over. Hij heeft nu getoond dat de bondscoach op hem kan rekenen. Het WK in Qatar? Natuurlijk hoopt hij daarop. Maar dat is nog vroeg. We gaan nu eerst genieten. (lacht) Ik heb de match intussen al herbekeken.”

Martínez: “Hij toonde zich op moeilijke positie voor deze ploeg”

Van der Heyden kreeg na de match ook lof van bondscoach Roberto Martínez. De Spanjaard zei dat de verdediger van Union hem verrast heeft door zich zo snel aan te passen. “Hij greep zijn kans links achteraan, wat een moeilijke positie is voor deze ploeg. Jan Vertonghen doet het daar al jaren geweldig, maar we moeten ook opties achter de hand kunnen houden. Theate groeide de voorbije matchen en ook Siebe heeft zich echt wel getoond. Een goeie zaak.”

