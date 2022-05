Selecties tegenstanders Rode Duivels in Nations League: Polen met Lewandowski, Bale maakt deel uit van selectie Wales

Polen met Lewandowski

Wales rekent op Bale in Nations League-duel

Er wacht hem na de Champions League-finale tegen Liverpool nog een erg drukke agenda met vier Nations League-duels en de beslissende WK-barrage tegen Schotland of Oekraïne. Vooral die laatste match is belangrijk voor Wales. De Dragons kunnen zich voor het eerst in 64 jaar plaatsen voor een WK. Of Bale nadien op 11 juni ook de Rode Duivels nog mee zal bekampen, lijkt onzeker. Ook Aaron Ramsey behoort tot de Wales-selectie. De middenvelder was woensdag in Sevilla nog de antiheld in de finale van de Europa League. De 31-jarige Ramsey mocht drie minuten voor affluiten in de verlengingen invallen en miste als enige speler een strafschop. Eintracht Frankfurt pakte zo de trofee.