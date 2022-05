Selecties tegenstanders Rode Duivels in Nations League: Lang opgeroepen bij Oranje, Polen met Lewandowski, Bale maakt deel uit van selectie Wales

Noa Lang bij Oranje

Bondscoach Louis van Gaal maakte vanmiddag zijn 26-koppige selectie bekend voor de komende Nations League-wedstrijden. In de selectie is er plaats voor Noa Lang. Ten opzichte van de voorselectie zijn Jordy Clasie, Arnaut Danjuma Groeneveld, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Marten de Roon en Owen Wijndal er niet bij. De noorderburen komen maandag samen. Nog dit: Vincent Janssen (Monterrey, Mex) is voor het eerst sinds lang opgeroepen, maar speelt niet tegen België. De diepe spits trouwt die dag.

Louis van Gaal: “Iedereen weet dat alles al in het teken staat van het komende WK. Er is straks weinig tijd om ons voor te bereiden, dus moeten we de beschikbare tijd maximaal benutten. Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten en Vincent Janssen. Dat zijn interessante spelers die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken. Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons in beeld blijft, ook de spelers die nu geen uitnodiging hebben gekregen.”

Selectie Nederland:

Doelmannen (3): Jasper Cillessen, Mark Flekken en Tim Krul

Verdedigers (8) : Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Bruno Martins Indi, Jordan Teze, Jurriën Timber en Stefan de Vrij

Middenvelders (8): Denzel Dumfries, Hans Hateboer, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Tyrell Malacia, Jerdy Schouten en Guus Til

Aanvallers (7): Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Vincent Janssen, Noa Lang, Memphis Depay en Wout Weghorst

Volledig scherm © ANP

Polen met Lewandowski

De Poolse bondscoach Czeslaw Michiewicz heeft 39 spelers opgeroepen voor de vier Nations League-duels van volgende maand, waarvan twee maal tegen de Rode Duivels. De Polen openen hun Nations League-campagne op 1 juni met een thuisduel tegen Wales. Nadien volgt op 8 juni een verplaatsing naar Brussel voor een partij tegen de Rode Duivels. Op 11 juni is er de uitwedstrijd bij Nederland en op 14 juni speelt Polen in Warschau gastheer voor onze Rode Duivels.

Topspelers Robert Lewandowski, Piotr Zielinski en Krzysztof Piatek zijn van de partij. Nieuwkomers in de kern zijn doelman Gabriel Slonina en verdediger Kamil Pestka.

Selectie Polen:

Doelmannen (5): Bartlomiej Dragowski, Kamil Grabara, Gabriel Slonina, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny (Juventus/Ita)

Verdedigers (14): Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Matty Cash, Kamil Glik, Robert Gumny, Marcin Kaminski, Tomasz Kedziora, Jakub Kiwior, Patryk Kun, Kamil Pestka, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska, Nicola Zalewski

Middenvelders (15): Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Jacek Goralski, Kamil Grosicki, Kamil Jozwiak, Jakub Kaminski, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Konrad Michalak, Przemyslaw Placheta, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski

Aanvallers (5): Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski

Volledig scherm Lewandowski zal voor de doelpunten moeten zorgen tegen de Rode Duivels © AP

Wales rekent op Bale in Nations League-duel

De Welshe bondscoach Robert Page heeft donderdag zijn 27-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-barragewedstrijd tegen Schotland of Oekraïne (5 juni, thuis) en de Nations League-duels tegen Polen (1 juni, uit), Nederland (8 juni, thuis), de Rode Duivels (11 juni, thuis) en opnieuw Nederland (14 juni, uit). Gareth Bale behoort tot die selectie. Hij miste door rugproblemen de laatste vijf wedstrijden van Real, maar intussen kon hij de trainingen wel opnieuw hervatten.

Er wacht hem na de Champions League-finale tegen Liverpool nog een erg drukke agenda met vier Nations League-duels en de beslissende WK-barrage tegen Schotland of Oekraïne. Vooral die laatste match is belangrijk voor Wales. De Dragons kunnen zich voor het eerst in 64 jaar plaatsen voor een WK. Of Bale nadien op 11 juni ook de Rode Duivels nog mee zal bekampen, lijkt onzeker. Ook Aaron Ramsey behoort tot de Wales-selectie. De middenvelder was woensdag in Sevilla nog de antiheld in de finale van de Europa League. De 31-jarige Ramsey mocht drie minuten voor affluiten in de verlengingen invallen en miste als enige speler een strafschop. Eintracht Frankfurt pakte zo de trofee.

Bondscoach Page recupereert ook sleutelspelers als doelman Danny Ward (Leicester) en spits Kieffer Moore (Bournemouth). Ward onderging een knieoperatie, Moore lag in de lappenmand met een gebroken voet. Cercle Brugge-aanvaller Rabbi Matondo behoort ook tot de selectie. Nathan Broadhead (Everton, uitgeleend aan Sunderland) moest geblesseerd afhaken. Page riep daarom flankaanvaller Wes Burns (Ipswich town) en verdediger Oliver Denham (Cardiff City) op.

Selectie Wales:

Doelmannen (3): Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies

Verdedigers (8): Ben Davies, Joe Rodon, Chris Mepham, Chris Gunter, Rhys Norrington-Davies, Connor Roberts, Neco Williams, Oliver Denham

Middenvelders (11): Joe Allen, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Matthew Smith, Aaron Ramsey, Dylan Levitt, Rabbi Matondo, Sorba Thomas, Rubin Colwill, Harry Wilson, Jonny Williams

Aanvallers (6): Gareth Bale, Daniel James, Mark Harris, Kieffer Moore, Brennan Johnson, Wes Burns

Volledig scherm Gareth Bale zit in de 27-koppige selectie van Wales © AP