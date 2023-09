Schreeuw jij de Rode Duivels naar de overwinning? Koop nu jouw tickets voor België-Estland

Het ego van Thibaut Courtois door de ogen van intimi: “Zijn eergevoel is groot, maar hij is geen leugenaar”

Koppig, egoïstisch, kinderachtig. Thibaut Courtois kreeg de laatste 48u een hoop bagger over zich heen voor zijn démarche bij de Rode Duivels. Maar hoe steekt onze nummer één écht in elkaar? Mensen die lang van dichtbij met hem hebben samengewerkt typeren hem. “De vertrouwensband is heilig voor Thibaut en die is geschonden", stelt ex-keeperstrainer van de Rode Duivels Erwin Lemmens, tot het WK in Qatar het klankbord van Courtois.