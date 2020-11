Schmeichel vol lof over ploegmaat Tielemans: “Hij wordt steeds meer een echte leider”

Zijn aantreden als Deens bondscoach leidde voor Kasper Hjulmand begin september naar een 0-2-nederlaag tegen de Rode Duivels, maar sindsdien bleef Denemarken ongeslagen. Na een 0-0 tegen Engeland volgden vijf overwinningen en een 12-1 doelsaldo. Zelfs tegen een gedecimeerd Denemarken, waarbij ook Hjulmand in quarantaine moest, kon Zweden een week geleden niet scoren. Alleen IJsland slaagde daar vorige zondag in.

“We deden het inderdaad goed de jongste maanden, maar we zullen pas na de match in Leuven kunnen vaststellen of wij iets geleerd hebben uit de nederlaag in Kopenhagen tegen België”, grijnst de Deense bondscoach. “De Rode Duivels zijn een geoliede machine, een zeer compleet team. Het lijkt bijna een clubelftal. En dan nog wel eentje van heel hoog niveau. Oppassen voor een vroege tegengoal, zeker bij de ‘set pieces’, zal de boodschap zijn.”

In Leuven staat vanavond Kasper Schmeichel, twee weken geleden 34 geworden, in zijn 60ste interland onder de lat bij de Denen. De zoon van de legendarische Peter Schmeichel krijgt zijn jonge Leicester-ploegmaat Youri Tielemans tegenover zich. Schmeichel, sinds 2011 bij ‘the Foxes’, is vol lof over de Brusselaar. “Youri is enorm gegroeid sinds hij van Monaco naar het King Power Stadium werd gehaald”, zegt de doelman. “Mijn club heeft enorm veel geld neergeteld (zo’n 45 miljoen euro, red.) voor hem, maar hij is elke eurocent waard gebleken. Hij wordt steeds meer een echte leider. Ook bij zijn nationale ploeg, merk ik.”