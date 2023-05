Schitteren Debast, De Ketelaere en Openda straks met beloften? KBVB werkt aan plan om A-internationals op EK U21 te krijgen

De Belgische beloften zouden volgende maand wel eens met een pak schoon volk naar het EK U21 in Georgië en Roemenië kunnen afreizen. De KBVB werkt aan een plan om zoveel mogelijk jonge A-internationals van Tedesco toe te voegen aan de selectie van Jacky Mathijssen. Debast, De Ketelaere, Lavia: ze komen allemaal in aanmerking.

Vanaf 21 juni strijden 16 landen om de Europese U21-titel op het EK in Georgië en Roemenië. Naast EK-goud zijn er op dat Europees kampioenschap ook nog 3 tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te verdienen. Drie, en geen vier, omdat gastland Frankrijk al zeker is van deelname aan het olympisch voetbaltoernooi in Parijs. Om over dik anderhalve maand met een zo sterk mogelijk beloftenteam naar Georgië af te reizen, rijpt bij de voetbalbond het idee om zoveel mogelijk spelers van de A-ploeg op te nemen in de selectie.

In de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco voor de wedstrijden tegen Zweden en Duitsland zaten acht namen die in aanmerking zouden komen om met de U21 naar het EK te gaan. Het gaat om alle spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn. Dat zijn: Zeno Debast (Anderlecht), Loïs Openda (Lens), Johan Bakayoko (PSV), Charles De Ketelaere (AC Milan), Roméo Lavia (Southampton), Amadou Onana (Everton), Arthur Theate (Stade Rennes) en Jérémy Doku, die geblesseerd moest afhaken.

Volledig scherm Dit team zou voor het EK U21 van volgende maand in Georgië en Roemenië kunnen worden aangevuld met een pak jonge A-internationals © Photo News

Jacky Mathijssen en zijn staf zijn volop bezig om dat EK voor te bereiden. Er liggen verschillende scenario’s op tafel en achter de schermen valt te horen dat bondscoach Domenico Tedesco en Mathijssen in nauw overleg staan. Het idee om een paar jongens door te sturen zou Tedesco in elk geval genegen zijn. In volle aanloop naar het EK voor beloften spelen ook de Rode Duivels nog twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden. Op 17 juni thuis tegen Oostenrijk en drie dagen later op 20 juni, één dag voor de start van het EK, op verplaatsing in Estland.

Het plan is om jongens die tegen Oostenrijk en/of Estland niet of weinig in actie zijn gekomen, te laten doorreizen naar Georgië. Niet allemaal natuurlijk. Mathijssen rekent best niet op Onana en Theate, zij zijn binnen het A-team van Tedesco al te ver gevorderd om nog naar de beloften te worden gestuurd. Ook de kans dat de blessuregevoelige Doku het EK met de beloften zal spelen is quasi nihil. Maar Debast, De Ketelaere, Bakayoko, Lavia en Openda zouden mogelijk wel nog de stap naar de beloften kunnen zetten, als zij daar zelf voor open staan natuurlijk. Al zal dat bij de meeste spelers zeker geen issue zijn. Clubs kunnen een selectie dan weer weigeren omdat het beloften-EK buiten een officiële FIFA-periode valt.

Volledig scherm De kans dat ook Jérémy Doku meegaat is quasi nihil © BELGA

Eén belangrijke kanttekening: exact één week voor de openingswedstrijd moet de officiële lijst van 23 spelers (3 doelmannen en 20 veldspelers) worden neergelegd bij de UEFA. In concreto komt het erop neer dat nog voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Oostenrijk duidelijk moet zijn welke spelers van de A-ploeg nog kunnen doorreizen naar het EK voor beloften. Met Verschaeren verloren de beloften een belangrijke pion, verder is het hopen Koni De Winter tijdig hersteld geraakt van zijn blessure. De jonge Duivels zijn ingedeeld in groep A met thuisland Georgië, Portugal en Nederland. De eerste twee van elke groep gaan door naar de kwartfinale.

KIJK. Zo wonnen de Rode Duivels in maart van Duitsland

Volledig scherm Amadou Onana en Arthur Théate komen wel nog in aanmerking voor het EK 21, maar zijn binnen het A-team van Tedesco al te ver gevorderd om nog naar de beloften te worden gestuurd. © Photo News