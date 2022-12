Schade op FIFA-ranking blijft beperkt voor Rode Duivels: vallen van tweede naar vierde plek terug

Het maakt voor de Belgen niets uit of Frankrijk, dan wel Argentinië, zondag de finale van het WK in Qatar wint: de twee landen sprongen al tijdens het toernooi over de Rode Duivels op de wereldranking. Brazilië staat voorlopig nog altijd eerste, maar daar kan na de finale verandering in komen: de wereldkampioen neemt de leiding over - tenzij de finale op een draw eindigt. In dat geval blijft Brazilië het nummer één.

België begon aan z’n poulefase op de tweede plek, maar moest door de nederlaag tegen Marokko en puntendeling tegen Marokko meer dan 35 punten inleveren. Ook de 1-2-nederlaag in de vriendschappelijke interland tegen Egypte kort voor het WK kostte punten. Resultaat: de Rode Duivels vallen terug naar de vierde plek op de wereldranking - dat is hun laagste ranking sinds maart 2018, toen ze vijfde stonden. Eén maand later sprongen ze toen weer naar de derde plek.

Marokko: van 22 naar 8?

Het land dat de grootste sprong maakt in het klassement is uiteraard Marokko. Ze staan voorlopig elfde, maar als ze zaterdag de kleine finale van Kroatië winnen, kunnen ze zelfs nog over Portugal naar de achtste plek wippen. Voor het WK stond Marokko 22ste op de FIFA-ranking. Ook Nederland schoof op: van plek 8 naar 6.

Wales (-9, nu 28ste), Servië (-9, nu 30ste) en Denemarken (-8, nu 18de) gaven het meeste terrein prijs. Maar ook Spanje (-3, nu 10de) en Duitsland (-3, nu 14de) verloren van hun pluimen.

Alleen nog belang voor WK-loting zelf?

Uiteraard is de FIFA-ranking niet onbelangrijk, want die bepaalt welke landen bij een continentale loting al dan niet reekshoofden zijn en in welke pot ze belanden. Zo werden de Rode Duivels voor de voorronde van het WK 2022 ingedeeld bij de reekshoofden. Bij de loting voor Euro 2024 in oktober keek de UEFA evenwel niet meer naar de FIFA-ranking: de Europese bond gebruikte de ranking van de UEFA Nations League (UNL) als maatstaf. In januari 2023 zou de UEFA mogelijk beslissen om die UNL ook te hanteren voor de loting van de WK-kwalificaties. In dat geval heeft de FIFA-ranking alleen nog belang voor de WK-loting zelf.

