Ruim 16.000 lezers stemmen De Ketelaere in 23-koppige EK-selectie, terugkeer Fellaini geniet de voorkeur om blessure Witsel op te vangen

Rode DuivelsNog 100 dagen tot aan de start van het EK voetbal was het gisteren. Aanleiding genoeg om onze lezers te polsen naar wie zij deze zomer graag terugzien in de 23-koppige selectie van de Rode Duivels. Met ruim 16.000 stemformulieren kropen jullie massaal in het hoofd van de bondscoach Roberto Martínez. De antwoorden op een rijtje.

Wie worden de 23 voor het EK? Is er plaats voor Castagne? Sambi Lokonga? Denayer? Of Pascal Struijk, als die effectief kiest om voor de Rode Duivels te spelen? Wat met het Club-duo Mechele en Vanaken? En durft de bondscoach van Verschaeren, sinds kort weer in de wedstrijdselectie bij RSCA, zijn wit konijn te maken? En hoe moeten we het meer dan waarschijnlijke gemis van Axel Witsel opvangen?

Vragen genoeg om een antwoord op te verzinnen in de aanloop naar het EK. In afwachting van de interlandbreak lieten wij onze lezers de oefening maken. Met 16.200 antwoorden geen gebrek aan uiteenlopende meningen. Uiteraard zijn een fitte Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Toby Alderweireld zekerheden, maar wat met de andere plaatsen?

We namen de voorbije WK-selectie van Roberto Martínez als leidraad en lieten onze lezers 3 doelmannen, 5 centrale verdedigers, 4 vleugelverdedigers, 5 middenvelders, 4 vleugelspelers en 2 centrumspitsen kiezen. Axel Witsel en Zinho Vanheusden (beiden zeer twijfelachtig na zware blessures) werden buiten beschouwing gelaten. Hieronder de resultaten linie per linie.

Doelmannen: drie zekerheden

Thibaut Courtois: 16.144 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Simon Mignolet: 15.521 stemmen

Koen Casteels: 14.322 stemmen

Hendrik Van Crombrugge: 2.030 stemmen

Matz Sels: 480 stemmen

Geen verrassingen bij de doelwachters. In elke nationale selectie voor een groot voetbaltoernooi horen drie doelmannen. Met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels zitten we op dat vlak al jaren gebeiteld. Het trio haalt afgetekend de EK-selectie van onze HLN-lezers. Hendrik Van Crombrugge en Matz Sels zijn degelijke stand-ins, maar niet meer dan dat. De hiërarchie in doel is duidelijk. Het meest opvallende is misschien dat 56 lezers er in slagen om Courtois niet op hun stemformulier te zetten.

Centrale verdedigers: Vermaelen in balans met Mechele als vijfde man

Toby Alderweireld: 16.117 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Jan Vertonghen: 15.682 stemmen

Jason Denayer: 15.129 stemmen

Dedryck Boyata: 10.093 stemmen

Thomas Vermaelen 7.762 stemmen

Brandon Mechele 6.746 stemmen

Pascal Struijk: 3.748 stemmen

Christian Kabasele: 2.207 stemmen

Hannes Delcroix: 2.206 stemmen

Sebastiaan Bornauw: 1.125 stemmen

Weinig discussie over Toby Alderweireld en Jan Vertonghen achterin. De twee ervaren rotten hebben allebei de kaap van 100 interlands overschreden en moéten gewoon in de selectie. Verder valt op dat Jason Denayer ook alle harten heeft veroverd met zijn sterke EK-kwalificatiecampagne. Ook Boyata is vrij zeker van zijn plaats. Vermaelen voelt de hete adem van Brandon Mechele, die met een kleine duizend stemmen verschil net de vijf uitverkoren centrale verdedigers in onze EK-selectie mist. Nederlandse-Belg Pascal Struijk hebben we bij de Rode Duivels nog niet in actie gezien, maar de Leeds-verdediger geniet volgens onze lezers wel al de voorkeur op Kabasele, Delcroix en Bornauw. Afwachten of Zinho Vanheusden fit raakt voor de dienst. Als linkspoot zou hij wel eens Vermaelen en/of Mechele kunnen aftroeven en uit het niets weer de selectie inkomen. We weten dat de bondscoach een boon heeft voor de Standard-verdediger.

Vleugelverdedigers: einde verhaal voor Chadli

Thomas Meunier: 15.555 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Thorgan Hazard: 15.451 stemmen

Yannick Carrasco: 15.026 stemmen

Timothy Castagne: 13.838 stemmen

Alexis Saelemaekers: 2.605 stemmen

Nacer Chadli: 2.321 stemmen

Hij was het eindstation van die prachtige counter tegen Japan op het WK in Rusland, maar dat zou wel eens het laatste grote moment kunnen zijn geweest voor Nacer Chadli. Onze lezers nemen de speler van Basaksehir niet op in hun EK-selectie. Chadli bengelt zelfs helemaal onderaan het lijstje met vleugelverdedigers die in aanmerking komen voor de 23-koppige selectie van Roberto Martínez. Al heeft de bondscoach uiteraard het laatste woord en in het verleden is al gebleken dat de Spanjaard Chadli graag (en terecht) als passe-partout meeneemt naar een groot toernooi. Verder is de hiërarchie bij de vleugelverdedigers duidelijk. Meunier, Thorgan Hazard, Carrasco en Castagne zijn certitudes voor een EK-selectie.

Middenvelders: terugkeer Fellaini geniet voorkeur op Club-duo Vanaken-Rits

Kevin De Bruyne: 16.170 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Youri Tielemans: 16.007 stemmen

Leander Dendoncker: 13.723 stemmen

Dennis Praet: 11.957 stemmen

Marouane Fellaini: 8.541 stemmen

Hans Vanaken: 6.338 stemmen

Mats Rits: 2.880 stemmen

Albert Sambi Lokonga: 2.730 stemmen

Orel Mangala: 2.649 stemmen

Hét stemmenkanon: Kevin De Bruyne. De beste middenvelder ter wereld is uiteraard zeker van zijn plek voor het EK. Ook Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Dennis Praet staan niet echt ter discussie. De grootste vraag op het middenveld is vooral wie het gemis van de geblesseerde Axel Witsel moet opvangen. Als de bondscoach eraan denkt om Marouane Fellaini terug te halen bij de Rode Duivels, dan geniet hij de steun van de meerderheid van onze lezers. Die verkiezen de middenvelder van Shandong Luneng boven het Club Brugge-duo Hans Vanaken en Mats Rits. Orel Mangala is in deze misschien nog te onbekend en onbemind.

Vleugelaanvallers: De Ketelaere ten nadele van Januzaj bij de 23 uitverkorenen

Dries Mertens: 16.102 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Eden Hazard: 15.951 stemmen

Leandro Trossard: 8.981 stemmen

Charles De Ketelaere: 8.820 stemmen

Adnan Januzaj: 6.976 stemmen

Jérémy Doku: 5.283 stemmen

Yari Verschaeren: 2.195 stemmen

Benito Raman: 488 stemmen

Over Dries Mertens en een fitte Eden Hazard zijn weinig vragen te stellen, achter die twee ligt het wel een beetje open op de vleugels bij de Rode Duivels. Leandro Trossard maakt indruk in de Premier League en verdient volgens onze lezers zijn plaats bij de 23 uitverkorenen. Adnan Januzaj - op het WK goed voor de winner in de groepsfase tegen Engeland - valt uit de boot. Charles De Ketelaere verdringt de winger van Sociedad na zijn goeie prestaties en volledige doorbraak bij Club Brugge. Als youngster is hij in de pikorde ook voorbij Jérémy Doku en Yari Verschaeren gestegen.

Centrumspitsen (16.200 stemformulieren)

Romelu Lukaku: 16.070 stemmen (op 16.200 stemformulieren)

Michy Batshuayi: 10.380 stemmen

Divock Origi: 2.185 stemmen

Christian Benteke: 2.124 stemmen

Dodi Lukebakio: 1.639 stemmen

Diep in de spits zijn de plaatsen duur en met de huidige vorm van Lukaku weet je dat de tweede centrumaanvaller vooral zal fungeren als invaller. Ondanks zijn povere prestaties op clubniveau heeft Michy Batshuayi al meer dan eens bewezen dat hij bij de Rode Duivels wel zijn goaltjes meepikt als stand-in van Lukaku. Origi en Benteke zijn in dat opzicht behoorlijk uit de gratie verdwenen. Ook Lukebakio kon wat onze lezers betreft nog niet echt bekoren.

23-koppige selectie volgens onze lezers:

Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels - Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen - Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Timothy Castagne - Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Marouane Fellaini - Dries Mertens, Eden Hazard, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere - Romelu Lukaku, Michy Batshuayi

