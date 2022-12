Romelu Lukaku valt na gemiste kansen huilend in armen van Thierry Henry en uit frustraties op dug-out

Rode Duivels “Flop mondiale”: buitenland­se pers ongezien hard voor Lukaku, Spaanse krant vindt zelfs term uit om hem af te kraken

Wereldnieuws. De uitschakeling van de Rode Duivels op het WK voetbal haalt overal de headlines. Met Romelu Lukaku die érg stevig wordt aangepakt in de buitenlandse pers. Het Spaanse AS vond er zelfs de term ‘LVP’ voor uit. La Gazzetta dello Sport spreekt dan weer van een “een wereldflop”, al kijken ze naar het hele team. “België is de grootste teleurstelling van dit WK.”

