Romelu Lukaku test negatief en mag naar België reizen, maar mag hij wel spelen?

Het ATS, de Milanese gezondheidsdienst, had de spelers van Inter verboden om het land uit te reizen. Maar dat verbod vervalt straks. De Belgische bond had een verzoek ingediend om Lukaku op te eisen. Vervolgens zal het ATS hem na de nieuwe negatieve coronatest van zopas ook niet tegenhouden.

Dat gebeurt wel onder voorwaarden. Buitenlanders mogen Italië verlaten, als ze met privétransport reizen, als ze tot 31 maart in quarantaine gaan en als ze een adres opgeven waar ze gedurende de afzondering zullen verblijven. Buiten trips naar de training en terug mogen ze de woning niet verlaten.

Rechtsgeldigheid

Inter interpreteert die laatste regel op zijn eigen manier. Volgens de club mogen hun internationals enkel trainen, niet spelen. En krijgen ze ook geen toestemming om naar een ander land af te reizen. België speelt straks ook in Tsjechië. Anderzijds: wat is de rechtsgeldigheid van de Italiaanse regels in België?