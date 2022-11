Romelu Lukaku speelt geen wedstrijden meer voor het WK en zal in België aan zijn herstel werken

BEKIJK. Romelu Lukaku is opnieuw out

Lukaku was nog maar pas teruggekeerd na een spierblessure in de linkerdij. Vooral dankzij z'n goeie invalbeurt in de Champions League tegen Viktoria Plzen leek hij weer vertrokken, maar eergisteren herviel Lukaku tijdens de training van Inter. Oorspronkelijk klonk het dat Lukaku voor onbepaalde tijd out zou zijn, maar nu is duidelijk dat hij voor de start van het WK in Qatar geen matchen voor Inter meer zal spelen. ‘Big Rom’ wil koste wat het kost naar het WK met de Rode Duivels en focust dus volledig op zijn revalidatie, die hij in België met de medische staf van de Duivels zal afwerken. Wellicht in Antwerpen in de praktijk van Lieven Maesschalck, net als na zijn eerste blessure eind augustus.