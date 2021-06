Romelu Lukaku over diversiteit, de kracht van deze groep Duivels: “Ik vecht voor eerlijkheid tegenover iedereen”

Rode DuivelsDe Rode Duivels die straks naar het EK gaan zijn al jaar en dag een hechte groep. Romelu Lukaku had het in ‘Deviltime’ over zijn speciale band met Kevin De Bruyne. “Ik kan hem vertrouwen en hij weet dat hij mij kan vertrouwen. Ik heb met hem de beste band van allemaal.” Maar ook over diversiteit en ‘Black Lives Matter’. “Of ik ook in Rusland op mijn knie ga zitten? Wat de Russen daarvan denken, interesseert mij niet.”