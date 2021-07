Romelu Lukaku met onbekende vrouw op vakantie in Sardinië gespot

Een rustige vakantie zit er niet in voor Romelu Lukaku. Zo gaat dat met een voetballer van zijn niveau. Fotografen kiekten hem in Sardinië, in Porto Cervo, samen met een onbekende vrouw (niet ex-vriendin Julia Vandenweghe zoals ze in Italië schrijven). Op de luchthaven in Olbia was hij maandag al een eerste keer gespot door supporters - hij zette handtekeningen op Inter-shirts en poseerde er voor foto’s. Ook zijn agent Federico Pastorello is in de buurt - ze namen samen een duik.