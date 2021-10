Romelu Lukaku kijkt vooruit naar Nations League finale: “Op een bepaald moment ben ik gestopt met mijn goals te tellen”

De club van 100. Sinds de laatste interland tegen Tsjechië heeft ook Romelu Lukaku een lidkaartje van dit select gezelschap. Hij vervoegt er Dries Mertens (102), Eden Hazard (108), Toby Alderweireld (116), Axel Witsel (116) en Jan Vertonghen (132). “Dat getal is iets waar je als jonge speler echt naar streeft”, vertelt hij. “Ik had het geluk dat ik op jonge leeftijd begon. Ik ben nu 28, bijna 12 jaar zijn sindsdien verstreken, met veel ups en downs, maar als team zijn we altijd blijven groeien. Uiteindelijk blijft het ultieme doel om te winnen en dat is mijn drijfveer. Elke keer dat ik voor het nationale team speel, wil ik winnen. Een ​​toernooi winnen. De afgelopen jaren hebben we altijd een goede start weten te maken op toernooien en waren de verwachtingen altijd hoog gespannen. Ik denk dat we het nu in de Nations League heel goed moeten doen, zodat we kunnen pieken op het volgende WK.”

Volledig scherm © Photo News

Om daar te schitteren, rekenen de Rode Duivels - as always - op de goals van Big Rom. 67 goals in 100 matchen, de teller blijft maar tikken.

“Ik begon nochtans niet meteen met het maken van doelpunten voor het nationale team”, zegt hij daarover. “Het kostte me wat tijd. Maar toen ik eenmaal ingeburgerd was, wist ik dat ik kansen zou krijgen om te scoren en dat de andere spelers me in positie zouden brengen. En iedereen begon ook doelpunten te maken, niet alleen ik, ook Eden, Kevin, Dries. Dat deed me denken dat onze aanval echt topkwaliteit is. En voor mij was het als een snoepwinkel: gewoon constant doelpunten maken. Op een gegeven moment stopte ik met tellen en ging ik gewoon door met spelen. En we wonnen ook onze wedstrijden. Dat was dé grootste prestatie, weet je wel: scoren en winnen. Ik heb echt een hekel aan verliezen, maar scoren en toch verliezen is ook verschrikkelijk. Ik ben blij dat we zoveel van onze wedstrijden hebben weten te winnen, maar uiteindelijk wil je gewoon een trofee pakken. Dat is wat mij echt motiveert.”

Quote Ik maak zelden verkeerde keuzes. Romelu Lukaku

Wat zijn geheim van al die goals is, wou de UEFA nog graag achterhalen. “Zoals ik ben gebouwd - ik ben vrij groot - denkt iedereen dat ik een soort targetspits ben: gewoon de bal vasthouden en goals maken. Maar ik heb nog nooit zo gespeeld en ik haat het. Mijn grootste kracht is dat ik gevaarlijk ben als ik voor het doel sta, want dan maak ik zelden verkeerde keuzes. Nadat ik de bal heb afgespeeld, weet ik waar ik me moet positioneren in het strafschopgebied. In sommige matchen, als ik weet dat er veel ruimte achter de verdediging is, speel ik anders. De reden dat ik zo productief ben is omdat ik van alles een beetje kan.”

Donderdag, in de halve finale tegen wereldkampioen Frankrijk, mag hij dat wat ons betreft gerust nog eens laten zien. Zondag volgt dan de finale of de wedstrijd voor plek drie tegen Spanje of Italië.

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: