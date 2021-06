“Romelu, gij zijt de helft niet zo goed als Cristiano”: onze chef voetbal zet Lukaku op scherp

Romelu,

Gij zijt de helft niet zo goed als Cristiano.

Ge hebt de Serie A gewonnen. Et alors? Cristiano heeft het hele alfabet gewonnen. In Engeland, in Spanje, in Italië, in Europa.

Hoe ziet dat trofeetje eruit van 'MVP' in Italië? Gelijkt het een beetje op de Gouden Ballen van Cristiano?

Zie, mensen, en nu maar hopen dat Romelu Lukaku is afgehaakt na die eerste zinnetjes. Razend. De krant ver weg gegooid.

"Ik heb kritiek nodig en concurrentie van buitenaf om het beste in mij boven te halen", vertelde hij gisteren op de persconferentie.

Shht, we proberen hem hier alleen maar te jennen. Hij hoeft niet te weten dat wij diepe bewondering hebben voor hem. Niet alleen voor de voetballer die Lukaku is, maar ook voor de persoonlijkheid en voor de lieve papa die hij ongetwijfeld is.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © BELGA

Lukaku weet dat steller dezes en veel van onze collega's hem járenlang niet voor vol hebben aanzien - "Jullie schreven altijd dat Kane, Benzema, Cristiano... wereldtop waren en dat ik 'in goede vorm' was. Ik heb de voorbije twee jaar bewezen dat het meer dan 'goede vorm' was."

Romelu schoot - excuseer voor de uitdrukking - met deze quote gisteravond elke journalist af in de perstent. Bloedend lagen we op de grond, wij, auteur destijds van de krantenkop 'Olifant in de porseleinkast.'

Het moet een van onze grootste journalistieke missers zijn geweest.

Maar laat hem dat vooral niet lezen.

Laten we vooral niet roepen dat hij misschien wel de beste nummer 9 in het internationale voetbal is.

Lukaku heeft eerder vijanden nodig, zegt hij, mensen die hem uitdagen en beconcurreren.

Romelu,

Pepe zal je straks doormidden schoppen. Je zult geen bal raken.

De Rode Duivels zullen uitgeschakeld zijn en alle fotografen zullen naar Cristiano lopen.

Romelu,

just kill the beast!

