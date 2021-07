Rode Duivels zwermen uit met gezin: Kevin De Bruyne zit met Michèle in Amsterdam, Thibaut Courtois gaat naar Ibiza

Rode Duivels Wat een domper! Rode Duivels verliezen van energiek Italië en zien EK eindigen in kwartfina­les

3 juli De EK-droom is abrupt voorbij. Geen halve finale. De Belgische pijnpunten blootgelegd door een sterkere en meer dynamische Squadra. Met dank aan de verrassende uitblinker Jérémy Doku, dat het nog zo’n nagelbijter werd in de Allianz Arena. Het was zijn flits die de Rode Duivels op slag van rusten hoop bracht. De penalty van Lukaku zorgde voor de aansluiting (2-1), de gelijkmaker van Romelu bleef steken op Spinazzola. Zonde, maar verdiend voor Italië. Het WK in de winter van 2022 dan maar? Met of zonder Martínez.